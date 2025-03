Programação dos 170 anos de Aracaju terá 75 atrações artísticas, esportivas e culturais

A Prefeitura de Aracaju anunciou, nesta quarta-feira, 19, a programação oficial do aniversário de 170 anos da capital. As celebrações ocorrerão de 8 a 30 de março, com uma agenda diversificada que inclui 75 atrações, entre shows de artistas nacionais e sergipanos, além de atividades culturais, esportivas e recreativas. A programação também contará com exposições, feiras de artesanato, competições esportivas e ações que valorizam a história e a cultura aracajuana, proporcionando lazer e entretenimento para toda a população.

Segundo a prefeita Emília Corrêa, mais de R$ 3 milhões serão injetados na economia com a realização da festa. “É uma celebração que beneficiará Aracaju de forma ampla, com ações em vários bairros. Com isso, a Prefeitura de Aracaju contribuirá para o impulso do comércio local e beneficiará trabalhadores, como ambulantes e proprietários de pequenos comércios. Além disso, haverá um significativo incentivo à cadeia turística do município, como, por exemplo, hotéis, restaurantes e prestadores de serviços. Tenho certeza de que será uma comemoração que ficará marcada na história de nosso município”, disse Emília.”

A programação de shows contará com 38 atrações, sendo 15 artistas nacionais, como Negra Li, Joelma, Alinne Rosa, Titãs, Mestrinho e Mariana Aydar, Fernanda Brum, Raça Negra, entre outros. No cenário regional, com 23 nomes como Mestre Saci, Joésia Ramos, The Baggios, Maysa Reis, Nona, Lula Ribeiro e Luiz Fontinele são alguns artistas que representarão a música sergipana. A festa será dividida em 12 circuitos, com destaque para os de Cultura Urbana, Afro, Escolar, Esportivo, Gastronômico, Artes Visuais, Sustentabilidade, entre outros, oferecendo uma experiência diversificada ao público.

A abertura oficial da festa em comemoração aos 170 anos de Aracaju acontecerá no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, com o Show “Delas” na Praça Fausto Cardoso, apresentando Joésia Ramos, Maysa Reis e Alinne Rosa. Além das apresentações musicais, a programação esportiva também será voltada para o público feminino, com a Corrida para as Mulheres, que terá largada no calçadão da 13 de Julho, e atividades distribuídas em diversos pontos da cidade, como futsal feminino na Estação Cidadania, no Bugio, apresentações de modalidades de luta, como capoeira, muay thai, karatê, taekwondo e jiu-jitsu, no Campo da Orla, no bairro Porto Dantas, e flag football feminino na Praça Fausto Cardoso.

Outra novidade bastante aguardada é a programação voltada para o movimento negro da capital, que pela primeira vez as religiões de matrizes africanas terão participação ativa no aniversário de Aracaju. Na sexta-feira, 28 de março, na Praça de Eventos da Orla de Atalaia, o público poderá aproveitar atrações como Mestre Saci, aracajuano da comunidade da Maloca, o Descidão Quilombola e Lia de Itamaracá de Pernambuco.

PROGRAMAÇÃO KIDS

Nesse período festivo, as 79 escolas municipais também irão movimentar a cidade com o Festival de Artes na Escola, que ocorrerá de 17 a 21 de março. Para alegria da criançada, a programação dos 170 anos de Aracaju também contará com shows de Patati Patatá, Duda Galvão e Maruska Kids.

A programação solene em comemoração ao aniversário de 170 anos de Aracaju contará com momentos tradicionais no dia 17 de março, incluindo a Missa em Ação de Graças na Paróquia de Santo Antônio, o deslocamento do fogo simbólico da Colina do Santo Antônio até a Praça do Mini Golf e a solenidade de aposição de flores no monumento a Inácio Joaquim Barbosa, fundador da capital sergipana.

No dia 29 de março, acontece a tradicional 40ª Corrida Cidade de Aracaju, a maior competição de rua do Norte-Nordeste, que contará com três percursos, tendo a principal largada no Centro Histórico de São Cristóvão. Além da corrida, tem o Passeio Ciclístico organizado pela SMTT. Ainda no segmento esportivo, a Prefeitura promoverá uma ampla programação, envolvendo 10 modalidades esportivas em atividades distribuídas por 15 bairros da capital, incentivando a prática esportiva e a integração da comunidade.



MARCA 170 ANOS

O conceito é uma celebração poética e vibrante da essência de Aracaju, que há 170 anos se constrói não apenas com concreto e ruas, mas com o que realmente importa: as pessoas, suas culturas, memórias e sonhos.

As cores representam a pluralidade da cidade: o azul do mar, o verde dos manguezais, o dourado do pôr do sol, o vermelho vibrante das festas populares, e o colorido da diversidade do seu povo.

Aracaju não é uma cidade de um tom só – ela pulsa em cada esquina com o brilho da arte, da gastronomia e das tradições que se renovam a cada geração. As formas simbolizam tanto o traçado urbano planejado, com suas ruas parecendo um tabuleiro de xadrez, suas avenidas largas e praças icônicas, quanto as curvas do Rio Sergipe abraçando a cidade, o contorno das pontes, o balançar dos coqueiros e a arquitetura que mistura o passado e o presente. São formas que conectam, que desenham não só a cidade física, mas o mapa emocional de quem vive e visita.

As histórias estão em cada mercado, em cada feira, em cada olhar sergipano. São narrativas de resistência, de crescimento, de transformação. Histórias de quem construiu Aracaju com as próprias mãos, de quem a vive intensamente e de quem a escolhe para chamar de lar. Histórias que começaram há 170 anos, mas que continuam sendo escritas todos os dias.

Esse conceito é capaz de falar com todos os públicos, porque Aracaju é, de fato, uma cidade de todas as tribos – um mosaico de identidades, um encontro de culturas, um território onde o passado e o futuro se encontram em um presente cheio de vida e esperança.

Aracaju 170 anos. Terra de todas as cores, formas e histórias. Porque, no final das contas, Aracaju é o reflexo de cada um de nós.

ÍCONES

Os ícones traduzem Aracaju em pequenas ilustrações que capturam sua essência, história e identidade. Cada detalhe representa um marco, uma tradição, uma festa ou uma característica única da cidade, reforçando o conceito da campanha de forma visual e memorável. É Aracaju contada em símbolos, conectando passado, presente e cultura em um design que emociona e valoriza o orgulho aracajuano.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:



FESTIVAL ARACAJU 170 ANOS

Uma celebração da cultura, esporte, gastronomia e história da cidade!



CIRCUITO SHOW 170 ANOS

08/03/2025 – SÁBADO | Praça Fausto Cardoso

SHOW DELAS

18h- Joésia Ramos (SE)

20h- Maysa Reis (SE)

22h- Alinne Rosa (BA)

CULTURA URBANA

09/03/2025 Orlinha do Bairro Industrial

16h -Nação Hip Hop

18h -Arauto

20h- Negra Li

14/03/2025 – SEXTA | Orla de Atalaia

19h – The Baggios (SE)

21h – Digão Raimundos com participação Rock 7Nove (DF/SE)

23h – Titãs (SP)

01h – Àttooxá (BA)

15/03/2025 – SÁBADO | Orla de Atalaia

19h – Juninho Alê (SE)

21h – Cleyton Queiroz (SP)

23h – Fernanda Brum (RJ)

16/03/2025 – DOMINGO | Orla de Atalaia

19h – Samba Arnesto (SE)

21h – Nona (SE)

23h – Raça Negra (SP)

01h – Joelma (PA)

17/03/2025 – SEGUNDA | Praça Fausto Cardoso

17h – Orquestra Sanfônica de Aracaju (SE)

18h – Zéq Oliver (SE)

19h – Mestrinho & Mariana Aydar (SE/SP)

21/03/2025 – SEXTA | Colina Santo Antônio

19h – Show “A Cura” -Tributo a Igor Rodsi (SE)

21h – Rivando Goes (SE)

23h – Lula Ribeiro (SE)

KIDS

22/03/2025 Sábado – Parque da Sementeira

16h – Duda Galvão (SE)

17h30 – Maruska Kids (SE)

19h – Patati Patatá (SP)

23/03/2025 – DOMINGO | Orla Pôr do Sol

16h – Tatua Mensageiro do Forró (SE)

17h30 – Luiz Fontinele (SE)

19h – Bia Villa Chan (PE)

AFRO

28/03/2025 – SEXTA | Praça de Eventos – Orla de Atalaia

18h – Descidão Quilombola (SE)

19h30 – Mestre Saci (SE)

21h – Lia de Itamaracá (PE)



30/03/2025 – DOMINGO | Parque Sementeira

18h – Mike Oliveira

20h – Flávio Vitor Junior

CIRCUITO DE TEATRO

12/03/2025 – Quarta-feira

Local: Teatro Tobias Barreto

19h – Espetáculo “César Leite e a Boneca Genoveva – A Morte do Matador”

20h30 – Espetáculo “Jessier Quirino – Eu Parece Que Tô Vendo”27/03/2025 – Quinta-feira

Local: Praça General Valadão

Dia Mundial do Teatro

16h – Grupo Peneirou Xerem

17h – Espetáculo “Mamulengo do Cheiroso – A Grande Cobra”

18h – Grupo Imbuaça – “A Peleja de Leandro na Trilha do Cordel”

CIRCUITO ESPORTIVO

08/03/2025 – Sábado

Local: Calçadão da 13 de Julho

06h – 08h – Corrida para Mulheres

Local: Estação Cidadania, Bugio

13h – 16h – Futsal Feminino

Local: Praça Fausto Cardoso

13h – 16h – Lutas (Capoeira, Muay Thai, Karatê, Taekwondo, Jiu-jitsu)

Local: Campo da Orla – Bairro Porto Dantas

15h – 18h – Flag Football Feminino

Local: Praça José Andrade Gois – Bairro 18 do Forte

18h – 22h – Vôlei09/03/2025 – Domingo

Local: Porto Dantas

07h – 12h – Futebol de Campo – Sub 11 (Masculino e Feminino)

Local: Estação Cidadania

07h – 10h – Atletismo (Provas de Pista e Campo)

09h – 12h – Apresentação de Lutas

Local: Orla Pôr do Sol / Bairro Industrial

10h – 14h – Corrida de Barco

Local: Bairros Soledade e Mosqueiro

13h – 17h – Futvôlei Misto

Local: Estação Cidadania (Ginásio)

13h – 15h – Basquete 3×3 Misto

17h – 20h – Handebol Misto

Local: Bairro Industrial / Estação Cidadania

14h – 18h – Fut 7 Masculino e Feminino

Local: Centro Cultural do Bairro São Carlos, Olaria

15h – 18h – Jiu-jitsu

Local: Parque dos Cajueiros / Bairro 17 de Março

15h – 19h – Skate

Local: Praça José Andrade Gois – Bairro 18 do Forte

16h – 19h – Dominó

Local: Estação Cidadania

18h – 21h – X1 Masculino e Feminino

PASSEIO CICLÍSTICO – 09/03/2025 | 7h

Local: Colina do Santo Antônio

Percurso: 10 km, passando por avenidas como Simeão Sobral, Rio Branco, Ivo do Prado, Augusto Maynard e Beira Mar, finalizando no Parque da Sementeira.

CORRIDA CIDADE DE ARACAJU – 29/03/2025 | A partir das 14h

Percursos:

24 km: Largada no Centro Histórico de São Cristóvão

10 km: Partida na rotatória do conjunto Eduardo Gomes

5 km: Largada antes do viaduto da Avenida Tancredo Neves

CIRCUITO PARTICIPATIVO

Ouvidoria no Seu Bairro

07/03 – Praça General Valadão (Centro)

14/03 – Mercado Municipal Vereador Milton Santos (Conjunto Augusto Franco)

21/03 – Av. São Paulo, próximo à feira do Agamenon (José Conrado de Araújo)

28/03 – Mercado Setorial Viana De Assis (Santos Dumont)

CIRCUITO GASTRONÔMICO

08 a 29 de março – 32 Restaurantes

Sabores de Aracaju – 170 anos (Parceria com a ABRASEL)

CIRCUITO TURÍSTICO

22/03/2025 – 15h – 22h

Local: Rótula do Farol

Evento: Farol de Histórias

11, 13, 19, 20, 25 e 27/03 – 8h30 – 11h30

Local: Centro Cultural de Aracaju

Evento: Descubra Aracaju (Turismo pedagógico)

14, 21 e 28/03 – 8h – 12h

Local: Praia do Havaizinho, Orla de Atalaia

Evento: Projeto Praia Acessível

CIRCUITO CULTURAL

Centro Cultural de Aracaju

10/03 – 10h – Exposição: Feitas de Pano – Entrelinhas e Afetos

31/03 – 9h – Exposição: Aracaju Romântica – Anos 40 e 50

21/03 – 9h e 15h – Hora do Conto – Brincando com a História | EMEF Thétis Nunes

Março a Maio/2025 – Exposição Numismática e Multicolecionismo | Centro Cultural de AracajuGaleria Álvaro Santos – A partir das 9h

11/03 – Exposição “Cajuistas”

12/03 – Roda de Conversa: Cajuistas: somos cajus em terra cajueiro?

13/03 – Apresentação do grupo Renantique com live painting de Tintiliano

20/03 – Coleção Cajuistas (Desfile do Núcleo de Moda do Senac)

27/03 – Roda de Conversa – O/A artista e a cidade de Aracaju

16/03 – 14h – Encontro de Carros Antigos | Orla de Atalaia

17/03 – 14h – Live Painting – Homenagem aos 170 anos de Aracaju | Praça Fausto Cardoso

CIRCUITO ESCOLAR

17 a 21 de março – Escolas Municipais – Concurso de Artes Escolares

CIRCUITO SUSTENTABILIDADE

Parque da Sementeira

22/03 – 14h – Feirinha Criativa, oficinas de Cultivo de Plantas Medicinais e Compostagem, Projeto “Ruas de Brincar”

CIRCUITO ACESSIBILIDADE

Camarote e área Vip da Acessibilidade e Serviço Especializado de Abordagem Social.

08/03 – Praça Fausto Cardoso (com capacidade para 20 pessoas, sendo metade PCD e outra para acompanhantes)

14/03 – Orla de Atalaia (com capacidade para 42 pessoas, sendo metade PCD e outra para acompanhantes)

15/03 – Orla de Atalaia (com capacidade para 42 pessoas, sendo metade PCD e outra para acompanhantes)

16/03 – Orla de Atalaia (com capacidade para 42 pessoas, sendo metade PCD e outra para acompanhantes)

22/03 – Parque da Sementeira (com capacidade para 48 pessoas, sendo metade PCD e outra para acompanhantes).

Projeto Praia Acessível

14, 21 e 28/03 – 8h – 12h

Local: Praia do Havaizinho, Orla de Atalaia.

Shows com tradutor de libras

CERIMÔNIA OFICIAL

17/03/2025 – Aniversário de 170 anos

08h – Missa em Ação de Graças | Paróquia Santo Antônio

09h – Deslocamento do Fogo Simbólico | Colina do Santo Antônio até Praça do Mini Golf

10h – Solenidade de Aposição de Flores | Monumento a Inácio Joaquim Barbosa

