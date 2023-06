Programação junina eleva procura por serviços em salões de beleza e barbearias

Os festejos juninos, em 2023, ganharam um toque especial em Sergipe com a vasta programação nem vários pontos da capital e no interior do estado. As atrações do Arraiá do Povo, da Rua São João, Gonzagada, no Complexo Cultural Gonzagão, o Arrastapé do 18 e os concursos de quadrilha junina, realizados pelo Governo de Sergipe, ajudaram a movimentar diversos segmentos da economia em todo o estado. Um dos segmentos beneficiados foram os salões de beleza e barbearias, que sente o crescimento do movimento de clientes durante o mês de junho.

A proprietária de um salão de beleza no Salgado filho, Anne Cabral, percebeu um aumento significativo na presença de clientes no estabelecimento por causa dos festejos juninos deste ano. “Nesses festejos juninos a gente percebeu que a mulherada está se arrumando mais para curtir os forrós. Aqui no salão sentimos uma crescente na parte de produção: maquiagem, cabelo, unha, penteado”, listou.

Nordestina raiz, a advogada e professora universitária América Nejaim tem o hábito de ir ao salão se arrumar para ir para os forrós. “Ficamos um tempo em casa por causa da pandemia e, hoje, a gente volta a ter a alegria do forró, com o resgate da cultura sergipana e a gente tem que se arrumar, ficar bonita para curtir os forrós em Sergipe”, disse, de cabelo escovado, batom nos lábios e unhas feitas.

Em outro salão, na Farolândia, a proprietária Esabel Santos também afirmou que procura por serviços de beleza aumentou em junho. Segundo ela, comparado ao ano passado, o movimento em seu salão aumentou em torno de 60%. “No ano passado, a gente teve o Arraiá do Povo, mas não teve a programação como a desse ano. Em dias de grandes atrações, nosso salão lota”, informou.

A agenda de junho da lash designer (profissional que trabalha com cuidados com as sobrancelhas), Aline Katharine, está lotada. Quem ainda tem a esperança de ser atendido, tem ficado em lista de espera. “Normalmente minha agenda já é lotada e com esses 30 dias de forró estourou o número de atendimentos. Estou sem vaga nenhuma!”, revelou Aline.

Barbearia

As barbearias também têm o que comemorar neste mês de junho. Com a proposta de cuidar e elevar a autoestima dos clientes homem, a barbearia de Ramon Gonzales, localizada no bairro 13 de Julho, tem atraído vários clientes a partir das quintas-feiras. “É bem comum, em condições normais, aos sábados o movimento ser maior. Mas, nesse período junino, na quinta-feira a nossa agenda já está abarrotada de cliente”, comemorou.

Segundo Ramon, desde o final de maio que os agendamentos deram uma aquecida da barbearia. “A gente está com uma crescente de mais ou menos 23% com relação ao ano passado, que foi um ano que não teve esses festejos com tanta intensidade”, revelou.

Ramon revelou que os homens gostam da experiência do ambiente, que é chegar, beber uma cerveja, encontrar amigos, fazer networking, fazer a barba semanalmente, além de tratamentos e terapias no cabelo.

Para atender a alta demanda e manter o padrão de qualidade, a barbearia de Ramon promove treinamentos com profissionais de outros estados e inovação em produtos. “Aproveito para agradecer aos governantes pela sensibilidade em fomentar a programação, o que, consequentemente, movimentou o mercado. Estamos tendo um resultado maravilhoso e superou as nossas expectativas”, disse.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Foto: Igor Matias