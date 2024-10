Projeto apoiado pela Emsurb recebe 12 toneladas de doação

Doze toneladas de roupas, roupas de cama, calçados e acessórios foram doados por aracajuanos, nos últimos três meses, para o projeto “Repense Reuse”, uma das principais frentes de atuação da Humana Brasil, organização internacional voltada para a sustentabilidade e desenvolvimento social, com 40 anos de atuação global e 17 no Brasil. A organização, que iniciou suas atividades em Aracaju com o apoio do poder público municipal, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), vem promovendo a conscientização ambiental e incentivando a população a realizar o descarte de materiais têxteis.

Essas ações refletem o engajamento da comunidade em ações que unem sustentabilidade e responsabilidade social, impactando positivamente tanto o meio ambiente quanto as pessoas atendidas pelo projeto. Segundo o presidente da Emsurb, Bruno Moraes, o apoio do poder público à atuação da Humana integra um conjunto de ações implementadas pela gestão do prefeito Edvaldo Nogueira em prol do meio ambiente, a exemplo da criação dos ecopontos, das parcerias firmadas com cooperativas de catadores de reciclados – como as firmadas com a Cooperativa de Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Cores) e a Cooperativa de Reciclagem União – e das ações de educação ambiental promovidas desde o início do atual mandato.

“Aracaju tem se destacado por suas iniciativas sustentáveis. A parceria Humana Brasil veio ao encontro dessas iniciativas, contribuindo para a redução do volume de resíduos têxteis em nossa cidade, e, portanto, na direção dos esforços por nós empreendidos para preservar o meio ambiente e promover conscientização e responsabilidade social de nossa gente”, afirma Bruno, destacando o fato de que o início da parceria da Emsurb com a Humana aconteceu na última edição do Forró Caju, no momento em que o projeto “Repense Reuse” foi amplamente divulgado.

Ao todo, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos tem disponibilizado mais de 50 contêineres exclusivos em locais onde já havia pontos de Entrega Voluntária (PEV’s). Através do “Repense Reuse”, as peças doadas são cuidadosamente separadas pela Ong e, de acordo com seu estado de conservação, direcionadas para venda ou reciclagem. Além de promover a sustentabilidade ambiental, o projeto também gera recursos para apoiar iniciativas sociais que beneficiam pessoas em situação de vulnerabilidade.

Gerente de implementação de projetos da Humana, Claudia Andrade destaca que, para cada quilo de roupa reaproveitada, há uma economia de 6,1 kg de emissão de CO₂ na atmosfera. Esse dado reflete a importância do apoio da Emsurb, ao tempo que mostra quão importante é o engajamento da comunidade, minimizando o impacto ambiental e contribuindo com a preservação do meio ambiente. Segundo ela, a parceria com a Emsurb é fundamental para propagar a importância do reaproveitamento têxtil a fim de evitar a poluição, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa que provocam a mudança climática, mantendo o meio ambiente sustentável.

Além disso, o Repense Reuse atua diretamente com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Através da coleta de têxteis pós-consumo, Aracaju está contribuindo diretamente com as metas de consumo e produção responsáveis (ODS-12) e também com a promoção de trabalho decente e desenvolvimento econômico (ODS-8)”, diz Cláudia.

A coleta de roupas e acessórios tem se mostrado uma ferramenta eficaz na promoção da economia circular, que visa reaproveitar materiais e reduzir o desperdício. Além disso, a reutilização de roupas evita que toneladas de resíduos sejam enviadas para aterros sanitários, causando significativamente o impacto ambiental. Com isso a Emsurb, ao apoiar a Humana Brasil, cumpre seu papel de promoção de um desenvolvimento sustentável, beneficiando não apenas o meio ambiente, mas também a sociedade como um todo.

Foto: Ascom/Emsurb