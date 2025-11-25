Projeto Aracajuando retoma visitas guiadas gratuitas no coração da capital

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur), promoverá mais uma edição do “Projeto Aracajuando” nesta sexta-feira, 28. A iniciativa é gratuita e oferece uma visita guiada pelo centro histórico da capital sergipana.

A saída está marcada às 14h30, com ponto de encontro na Praça Hilton Lopes, entre os Mercados Municipais de Aracaju. Em formato de walking tour (caminhada a pé), o roteiro seguirá por pontos marcantes e que mostram a história de Aracaju:

– Praça Hilton Lopes

– Mercados Municipais de Aracaju

– Beco dos cocos

– Praça General Valadão

– Palácio-Museu Luís Antônio Barreto

– Igreja São Salvador

– Centro de Turismo

– Catedral Metropolitana

– Visita a galeria de artes Álvaro Santos

– Finalizando Praça Fausto Cardoso

Ao longo do caminho com o guia de turismo, cada parada se transforma em uma experiência sensorial, permitindo vivenciar sons, sabores, cheiros e cores que definem Sergipe e ganham vida em Aracaju, o centro vibrante onde as identidades sergipanas se encontram.

“A ideia da iniciativa é mostrar Aracaju andando, daí é que vem o nome. É uma experiência imersiva de aproveitar a capital enquanto caminha por esses espaços tão cativos. Não é só chegar e tirar uma foto, é muito mais que isso”, explicou o diretor de planejamento da Setur, Ícaro Carvalho.

O passeio também convida a enxergar a cidade sob uma nova perspectiva, percorrendo ruas marcadas por lembranças e conhecendo atrativos culturais e turísticos que ajudam a reconstruir a trajetória da nossa capital, revelando o que temos de mais genuíno.

Inscrição

As vagas são limitadas e para participar é necessário realizar a inscrição (aqui no link), que é pessoal. Por isso, cada participante deve entrar no endereço eletrônico, preencher o formulário individual. O cadastro também precisa ser feito para crianças.

Foto: Kaio Espínola/Setur Aracaju