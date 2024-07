Projeto Axézin: Alexandre Peixe agita final de tarde em Aracaju

Em clima de final de férias, evento ocorrerá a partir das 16h, no dia 27 de julho, no Rooftop do Vidam Hotel

Para agitar o finalzinho das férias, o cantor e compositor Alexandre Peixe vai comandar mais uma edição Axézin, projeto que celebra os cerca de 40 anos do Axé Music, neste sábado, 27 de julho. No palco 360º – no centro da festa e próximo do público – Alexandre vai apresentar sucessos de sua carreira, cantados na voz de artistas famosos como Bell Marques.

O evento ocorrerá a partir das 16h, no Rooftop do Vidam Hotel, localizado na Orla de Atalaia, com show de abertura de Marcela Ruby e a música eletrônica do DJ Sky. A realização é da Augustus produções e os interessados podem adquirir os ingressos na loja Point do Ingresso, no 1º piso no RioMar Shopping. Imperdível!

Serviço:

Evento: Projeto Axézin

Atrações: Alexandre Peixe, Marcela Rubya e Dj Sky

Data: 27 de julho (sábado)

Local: Rooftop do Vidam Hotel

Horário: A partir das 16h

Ponto de venda: Point do Ingresso (1º piso no RioMar Shopping)

Realização: Augustus Produçõ

Por Osanilde Oliveira