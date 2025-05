Projeto Babybel leva atendimento adulto e pediátrico ao Instituto Joanna de Ângelis

Nesta quarta-feira, 28, o Hospital e Maternidade Santa Isabel realizou a 3ª edição do projeto Babybel, uma ação social voltada ao cuidado e acolhimento de crianças e adultos em situação de vulnerabilidade. A iniciativa ocorreu no Instituto Joanna de Ângelis, localizado no bairro Santa Maria, em Aracaju, e ofereceu uma programação especial com atendimentos médicos pediátricos e adultos, atividades lúdicas e distribuição de brinquedos.

Seis médicas participaram da ação, oferecendo atendimentos nas áreas de pediatria e clínica médica. A equipe também contou com profissionais de nutrição, odontologia e enfermagem. A manhã foi marcada por triagens nutricionais, ação educativa de saúde bucal com abordagem lúdica, lanches preparados pela equipe de nutrição e brincadeiras com pinturas organizadas pela equipe de enfermagem.

As crianças se divertiram com a animada presença da mascote do Hospital, Maria, e do famoso personagem Chase, da Patrulha Canina, que garantiram muitos sorrisos. A solidariedade também esteve presente com a doação de brinquedos realizada por alunos do Centro de Estudos do Hospital, distribuídos para as crianças atendidas no local.

A diretora técnica do HMSI, Dra. Bianca Xavier, que também é pediatra e esteve presente na ação, destacou a importância do projeto para ampliar o acesso à saúde de qualidade:

“Trouxemos o nosso projeto Babybel, que é um projeto que vem circulando as comunidades de Aracaju levando saúde, levando a equipe multidisciplinar do Hospital Maternidade Santa Isabel com atendimento de pediatria. Hoje nós trouxemos clínica médica, nutrição, odontologia, enfermagem… então tudo pra facilitar o acesso da comunidade à saúde de qualidade a esse instituto de grande relevância, que acolhe crianças em vulnerabilidade e que, com a equipe dele, consegue dar amor, dar carinho, dar cuidado, e a gente veio ajudar um pouquinho a amenizar esse sofrimento.”

O presidente do Instituto Joanna de Ângelis, Alexandre Conrado, também expressou sua gratidão pela iniciativa: “Vocês trouxeram cuidado, vocês trouxeram carinho, vocês trouxeram aconchego junto de todo o profissionalismo que envolveu essa ação. Eu quero parabenizar o Hospital Santa Isabel, eu quero agradecer do fundo do coração essa ação do projeto Babybel do Hospital Santa Isabel. Memorize esse nome, porque isso é muito importante. É o hospital indo à comunidade, conhecendo e ouvindo os seus pacientes de uma maneira muito positiva.”

Com o projeto Babybel, o Hospital e Maternidade Santa Isabel reforça seu compromisso com a saúde, a solidariedade e o bem-estar social, levando atendimento humanizado e acolhimento a quem mais precisa.

Texto e foto Marielle Rocha