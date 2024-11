Projeto Caixa d’agua Cor e Memória acontece nesta sexta-feira

O projeto Caixa D’Água: Cor e Memória será realizado nesta sexta-feira (8), em pontos de Aracaju. A iniciativa une arte, cultura e comunidade e tem como proposta a realização de diversas atividades culturais gratuitas, como oficinas, apresentações, cortejos, exibição de filmes, além de painéis de arte nos muros do bairro Getúlio Vargas e áreas adjacentes. A ação busca promover a valorização das tradições culturais e fortalecer os laços comunitários por meio da arte.

Entre os destaques da programação está Mestre Saci, que participará de uma roda de conversa sobre Memória e Identidade, juntamente com artistas e moradores da região. Figura cultural importante no cenário da cultura afro-brasileira, especialmente no contexto de Sergipe e Nordeste, Mestre Saci também esteve presente na programação da Cena Nordeste, realizado na última semana, onde ministrou uma oficina de percussão e participou da manifestação cultural de roda Imersão Crasto: Roteiro do Quilombo, promovida pelo Samba de Côco do Crasto Numeq, um intercâmbio cultural com os alunos da Universidade Federal de Sergipe (UFS) no campo da cultura afro-brasileira. O artista também participou da oficina e roda de conversa sobre o Tambor Crioula Rosa de São Benedito e esteve presente em outros eventos durante a Semana da Sergipanidade. Além disso, Mestre Saci também marcou presença no Aldeia SESC, evento promovido pelo SESC-SE.

O projeto Caixa D’Água: Cor e Memória foi idealizado pelos artistas Everton e Elias Santos, tem curadoria e produção executiva do jornalista e ativista cultural Marcelo Rangel e conta com coordenação administrativa e financeira fica da arte-educadora Silvane Azevedo. Já a comunicação do projeto é de responsabilidade do designer e fotógrafo Diego de Souza e da jornalista Aline Braga.

Confira os detalhes da programação que acontecerá nesta sexta (8) e vai celebrar a memória e a identidade do povo sergipano:

Escola Estadual 11 de Agosto

15h- Lançamento dos Murais de Everton e Elias Santos e Exibição do curta “Caixa D’Água: Qui-Lombo é esse?”, de Everlane Moraes (@everlane.moraes), seguida de uma enriquecedora roda de conversa sobre Memória e Identidade com artistas e moradores e participação de Mestre Saci quilombola, um dos homenageados pelo projeto.

15h às 21h- Feira Quilombola Criliber

16h30- Descida dos quilombolas (@descidaodosquilombolas) com saída do cortejo pelo circuito dos murais. O percurso será iniciado na Escola 11 de Agosto, passará pelas ruas Gararu, Deodoro da Fonseca, Propriá, Amintas Diniz e será finalizado na Praça Saturnino de Brito.

Praça Saturnino de Brito (Centro de Criatividade):

17h30- Apresentações: Tonho Baixinho (@tonho_baixinho), Burundanga Percussivo @burundangapercussivo e Mestre Pedrinho Mendonça @pedrinho.mendonca, Zabumbadores de Vó Lurdes (@zabumbadores) e Tontoy (@tontoypercussion), além de roda de capoeira.

Foto: Mangue Cultural

Por Juliane Balbino