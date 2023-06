Projeto ‘Cajucidade’ ganha obra do artista urbano Korea

Painel assinado pelo grafiteiro sergipano está em exposição no Shopping Jardins, em Aracaju

Criado em 2010 pelo artista plástico Fábio Sampaio, o projeto Cajucidade segue compartilhando com o público as belezas da capital sergipana e os talentos de quem vive em Aracaju. Abraçando esse movimento artístico que exala singularidade, o Shopping Jardins brinda crianças, jovens, adultos e idosos com a arte urbana de Korea.jpz e quem visita o empreendimento localizado na zona Sul de Aracaju tem a oportunidade de apreciar o grandioso painel instalado próximo à loja Kalunga.

“Gosto bastante de fazer araras, em especial essa da espécie Canindé, uma das mais lindas aves. Suas cores e anatomia do voo me encantam e, desta vez, uma das minhas araras pousou aqui, no Shopping Jardins. Junto com um dos nossos cartões postais, os Arcos da Orla, essa ave que é um dos símbolos de nossa cidade ganha o envolvimento verde e deslumbrante das cores das folhas de cajueiros e do caju. Essa se tornou vitrine literalmente”, relata Korea.

Morador do bairro Japãozinho, na zona Norte de Aracaju, o artista Egnaldo Santos, mais conhecido como Korea, embeleza a paisagem urbana da capital com seus grafites desde os 17 anos. Adepto do realismo, letras e 3D, ele está sempre em busca de aprimorar a sua técnica e de encarar novos desafios. Desde então, vem participando de eventos nacionais e internacionais representando a cena da arte urbana aracajuana. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul são alguns dos Estados por onde Korea já esteve compartilhando a sua arte ao longo de seus 15 anos de carreira, além de países como Espanha, Portugal e Chile.

Amor a Aracaju

No Shopping Jardins, a arte urbana de Korea divide espaço com a instalação ‘Coração é Entidade’ de Lucas Lemos, as esculturas de cajus gigantes pintadas por Fábio Sampaio e por jovens do Instituto JCPM de Compromisso Social – Alysson Oliveira, Amanda Lima, José Bento e Laisson Macedo – e com o cajueiro repleto de peças feitas por artesãs do povoado Serra do Machado, no agreste sergipano.

As criações expressam o amor por Aracaju e a ‘cajucidade’ que habita em cada um dos artistas e convidam os visitantes a perceberem o privilégio e a alegria que é viver na capital sergipana. A exposição iniciada no mês de março, em homenagem ao aniversário de Aracaju, já reuniu também obras de Aimée e Nogueira. O acesso é gratuito e o público pode apreciá-la durante todo o horário de funcionamento do shopping.

Cajucidade

O quê? Exposição de arte em homenagem a Aracaju ganha painel do artista urbano Korea.jpz e reúne obras de Fábio Sampaio, Lucas Lemos, Alysson Oliveira, Amanda Lima, José Bento e Laisson Macedo e peças de artesãos do povoado Serra do Machado.

Quando? Segunda a sábado, das 9h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 21h.

Onde? Próximo à loja Kalunga do Shopping Jardins – Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215 – Jardins, Aracaju | SE.

Acesso? Gratuito.

Foto: Arquivo Shopping Jardins

Lotti+Caldas Comunicação