Projeto ‘Coleta do Bem’ entrega EPIs a catadores na Caueira

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas(Semac) e Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) realizou a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) a catadores e catadoras de resíduos sólidos recicláveis que atuarão no Verão Sergipe 2025, cuja programação se inicia nesta sexta-feira, 17, na Praia da Caueira, em Itaporanga D’Ajuda.

A iniciativa vem pelo segundo ano consecutivo do Projeto ‘Coleta do Bem’ desenvolvido pela Gerência de Resíduos Sólidos da Semac e tem como objetivo facilitar a logística para o correto descarte de resíduos produzidos no circuito dos eventos inseridos no calendário oficial do Estado, com a instalação de pontos de descarte, coleta do material e fortalecimento da educação ambiental.

Para a secretária de Estado do Meio Ambiente, Deborah Dias, o momento é de celebração. “Para a gente, é uma imensa alegria poder avançar pelo segundo ano com esse projeto que tem um poder social muito importante. Vocês são agentes ambientais que agora fazem parte da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e vão poder contribuir ainda mais com a gestão dos resíduos sólidos, fortalecendo a educação ambiental junto à sociedade e trazendo mais consciência sobre a importância da reciclagem”, pontuou.

Em Itaporanga D’Ajuda, o ‘Coleta do Bem’ contará com a participação de oito trabalhadores. O secretário de Meio Ambiente de Itaporanga D’Ajuda, Eliziário Sobral, ressaltou os esforços para a consolidação do projeto. “Só temos a agradecer o Governo do Estado por incluir nossa cidade nessa programação do Verão Sergipe. O projeto ‘Coleta do Bem’ só vem engrandecer essa parceria com Estado”, enfatizou.

Durante o lançamento, os catadores receberam kits contendo camisa UV manga longa, boné árabe, botas de couro com solado de borracha, protetor solar FPS com 120g, protetor auricular, luvas de malha PU, bolsas ecobag, shampoo, condicionador, desodorante, sabonete, escova de dente, creme dental e absorvente.

Foto: Thiago Santos