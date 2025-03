Projeto Cozinha Itinerante capacita merendeiras em Rosário do Catete

O município de Rosário do Catete recebeu, nesta semana, no ginásio de esportes, o Projeto Cozinha Itinerante, uma iniciativa de capacitação gratuita em gastronomia promovida pelo Instituto Mpumalanga. O projeto, que teve início na última quarta-feira (19) e encerrou sua etapa presencial na sexta-feira (21), contou com a participação de merendeiras das redes públicas municipal e estadual.

Durante os três dias de curso, as participantes aprenderam novas técnicas culinárias, exploraram ingredientes regionais e participaram de experiências práticas, como a produção de ceviche de banana. A assistente de cozinha Zuleide Vieira destacou a troca de conhecimentos promovida pela iniciativa. “Hoje, por exemplo, a gente passou, nesse primeiro momento, uma receita de ceviche de banana. Elas aprenderam a fazer, fizeram os cortes, os ingredientes e tudo o que vai no ceviche. E agora estamos degustando e trocando saberes sobre as preparações”, explicou.

O Projeto Cozinha Itinerante visa a valorização da alimentação como cultura, arte, educação e sustentabilidade, contribuindo para a qualificação profissional das merendeiras e a melhoria da alimentação escolar no município. A produtora executiva do projeto, Ângela Santos, ressaltou a importância da capacitação e a continuidade do aprendizado. “As meninas se adaptaram muito bem, estão fazendo vários preparos, degustações e harmonizações. Além da parte presencial, elas terão um acompanhamento à distância no formato EAD, com mais 40 horas de conteúdo interativo”, afirmou.

A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal da Assistência e do Desenvolvimento Social e da Secretaria Municipal da Educação, ofereceu total apoio logístico e estrutural ao projeto.

Por Keizer Santos – Foto Gustavo Silva