Projeto de Breno Garibalde visa ampliar áreas de lazer na capital

A Câmara de Aracaju aprovou em primeira discussão o Projeto de Lei 206/2022 de autoria do vereador Breno Garibalde que dispõe sobre a criação do Projeto Ruas Vivas. A iniciativa consiste na destinação temporária de trechos de vias públicas para atividades de lazer, esporte, cultura e mobilidade ativa.

“O intuito do nosso projeto é fechar algumas vias no final de semana e feriado, para que as pessoas possam ter mais áreas de lazer. Principalmente na Zona Norte e na Zona de Expansão de Aracaju, que são locais onde a comunidade não tem tanto acesso a essas áreas. Inclusive em alguns bairros não tem sequer espaço para essa finalidade. Então, esse projeto vem para permitir que algumas vias sejam fechadas em horários específicos para o lazer da população”, ressalta o parlamentar.

Ainda segundo Breno, é muito importante que as pessoas passem a viver mais a cidade. “Precisamos aproveitar melhor mais os nossos bairro, a nossa cidade, ampliar os espaços de lazer nas ruas de Aracaju. Que a prefeitura, por sua vez, possa criar incentivos para isso, que as secretarias trabalhem de forma multidisciplinar trazendo eventos, trazendo mais cultura e lazer para a população aracajuana”, complementa.

Após entrar em vigor, o Ruas Vivas contará com um Comitê de Acompanhamento e Fortalecimento, com o objetivo de apoiar a Prefeitura no aprimoramento das ações do programa, tendo em vista o papel construtivo da participação popular no acompanhamento das ações da gestão municipal.

O Comitê de Acompanhamento e Fortalecimento do Programa Ruas Vivas será intersetorial, com representantes da prefeitura e por entidades da sociedade civil ligadas à agenda de mobilidade e novas formas de uso do espaço público.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Andrade