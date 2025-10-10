PROJETO CNH MAIS ACESSÍVEL TEM POTENCIAL DE ECONOMIZAR QUASE CINCO MESES DE TRABALHO DOS SERGIPANOS

O cidadão sergipano que pretende tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) precisa trabalhar, em média, mais de 4 meses. É o 13º estado em que mais se demora para conseguir o dinheiro da primeira CNH no Brasil.

O cálculo, feito pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), se baseia em critério de referência utilizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em estudos sobre o endividamento das famílias no Brasil.

Segundo a Febraban, comprometer cerca de 30% da renda mensal com um objetivo específico – como pagar uma dívida ou financiar um bem – é o limite considerado saudável para manter o orçamento equilibrado. Acima disso, a situação financeira pode ficar mais apertada e aumentar o risco de inadimplência.

Em Sergipe, o valor da CNH A+B é de R$ 2.110,57 e a renda média per capita fica em R$ 1.473. Comprometendo-se 30% dessa renda, tem-se R$ 441,90 por mês para juntar até conseguir dar entrada no processo de obtenção da habilitação. Dessa forma, um sergipano levaria 4,78 meses para conseguir o dinheiro necessário.

CNH MAIS ACESSÍVEL – O processo atual para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação pode superar R$ 4,4 mil e leva quase um ano para ser concluído, o que empurra inúmeros brasileiros para um cenário excludente e perigoso: atualmente 20 milhões de pessoas dirigem sem CNH.

O projeto do Governo do Brasil, por meio do Ministério dos Transportes, busca exatamente isso: reduzir desigualdades e ampliar o acesso à habilitação, com uma redução de até 80% no custo para obtenção da carteira nas categorias A (motocicletas) e B (veículos de passeio).

Ascom Presidência da República – Fernando Frazão/Agência Brasil