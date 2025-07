Projeto de Educação Ambiental promove vivências no Parque do Poxim

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema), por meio do departamento de Educação Ambiental, tem promovido visitas guiadas ao Parque Natural Municipal do Poxim. O Parque é localizado em área estratégica que abrange diversos bairros da cidade e proporciona aos visitantes uma experiência rica em contato direto com a natureza, permitindo a observação da fauna e da flora locais.

As visitas são conduzidas por uma equipe de educadores ambientais, com o objetivo de sensibilizar os participantes por meio da vivência em campo, observando de perto o ecossistema, fortalecendo a consciência ambiental e o sentimento de pertencimento em relação a esse espaço, que possui também relevância histórica, cultural e econômica para diversas famílias da cidade. “Para solicitar uma visita, os interessados devem acessar a plataforma AjuInteligente, clicar na aba “Meio Ambiente” e, em seguida, em “Solicitação”. Após isso, basta descrever o interesse em visitar o Parque Poxim, informando o número de participantes, a faixa etária e os dias disponíveis para a atividade”, explica Albert Rocha, coordenador da Educação Ambiental.

As escolas têm prioridade no agendamento das visitas. Mas é possível agendar visitas espontâneas em coletivo, desde que tenha no mínimo 10 participantes. A presença de responsáveis é obrigatória quando houver crianças no grupo. Para garantir uma experiência segura e confortável, é recomendado o uso de boné ou chapéu, protetor solar, repelente e garrafinha com água. Em caso de condições climáticas desfavoráveis, a visita poderá ser reagendada, visando preservar a integridade tanto da equipe visitante quanto da equipe técnica. “A vivência no Parque Poxim é uma oportunidade valiosa para conhecer mais do meio ambiente da cidade, compreender como pequenas atitudes do cotidiano podem contribuir para sua preservação ou, infelizmente, para sua degradação”, comenta Rocha.

Foto: Ascom/Sema