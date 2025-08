Projeto de Sergipe é reconhecido pelo MEC como experiência inspiradora

O projeto pedagógico de Educação Integral de Sergipe, que tem como tema articulador a ‘Educação Integral para cuidar da Vida e do Planeta’, é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) como prática pedagógica inspiradora. O projeto será disseminado para as redes de ensino do Brasil, como referência de política pública do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Sergipe foi contemplado no Eixo 2: Currículo Integrado e Práticas Pedagógicas, com experiências que apresentam um currículo integrado, integrador e articulado às práticas sociais da vida cotidiana, superando a fragmentação curricular. A iniciativa será disseminada no Mapa de experiências, constituindo um repositório das experiências de todo o país; Mostra Nacional de Práticas Inspiradoras de Gestão e de Projetos Pedagógicos de Educação Integral; além da Rede de Trocas, que propiciará intercâmbio de escolas e Secretarias de Educação, com o objetivo de aprimorar as experiências inspiradoras de Educação Integral.

“A seleção do projeto sergipano é motivo de orgulho, pois identifica, qualifica e reconhece o esforço coletivo de uma política pública construída em rede, cujos objetivos são potencializar a aprendizagem e promover o desenvolvimento integral dos estudantes. Que as experiências dos professores e equipes gestoras das Escolas de Educação Integral sergipana inspirem outras redes de ensino na implementação de uma ‘Educação Integral para cuidar da Vida e do Planeta’, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, destacou o coordenador do Núcleo Gestor de Educação em Tempo Integral da Secretaria de Estado da Educação (Seed), Erbson Rodrigues.

O projeto

O projeto sergipano de Educação Integral tem origem no Programa Escola em Tempo Integral, do Governo Federal, instituído pela Lei Federal n° 14.640, de 31 de julho de 2023, com o objetivo de fomentar a criação de matrículas na educação integral em tempo integral, em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, com qualidade e equidade.

A modalidade de Educação Integral atende a 109 centros de excelência, oferecendo uma jornada ampliada com aumento das horas de estudo e inclusão de atividades, que vão além do currículo tradicional aos 27.009 alunos matriculados. A meta é seguir expandindo em 2026.

Matrizes curriculares

Desde o primeiro ano de governo, Sergipe amplia a quantidade de escolas em tempo integral e reafirma o compromisso com a qualidade e equidade educacional.

O projeto pedagógico da Educação Integral vem se fortalecendo com as novas diretrizes e a implementação das Matrizes Curriculares, no início de 2025, com a ampliação da carga horária em todos os componentes da Base Nacional Comum Curricular, além da ampliação de mais 200h de Língua Portuguesa, e mais 160h em Matemática, em relação aos anos anteriores, garantindo a recomposição das aprendizagens nesses componentes.

Além disso, a nova arquitetura curricular integrada, sob a ótica da educação integral e dos princípios da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), contempla componentes como Educação Digital; equidade, Direitos humanos, Ecologia e Meio ambiente, esporte, cultura e artes e ainda o fortalecimento das identidades socioculturais. “A experiência da Rede Estadual de Sergipe demonstra que a integração curricular, a interdisciplinaridade e as práticas inovadoras são caminhos potentes para a garantia do direito à educação integral, com qualidade, equidade e respeito à diversidade, inspirando redes e escolas em todo o país”, afirmou o coordenador Erbson.

Projeto Lidera Aí

Destaque, também, na proposta contemplada pelo MEC, o ‘Projeto Lidera Aí’, desenvolvido pela Diretoria Regional de Educação 2 (DRE 2), com estudantes do Ensino Médio, o qual é alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), visam ao protagonismo estudantil, ao fortalecimento da participação cívica, à redução das desigualdades sociais e à formação de líderes capazes de implementar soluções inovadoras e sustentáveis em suas comunidades.

Ao todo, foram contempladas 739 experiências inspiradoras, em todo o país, das 893 redes com inscrições válidas. Além da Rede Pública Estadual de Sergipe, foram contemplados também os municípios de Aracaju, Itabaianinha, Monte Alegre e Tobias Barreto, visando articular conhecimentos, práticas de investigação e consciência social, ambiental e pertencimento territorial pelos estudantes.

Foto: Maria Odília/Arquivo