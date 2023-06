Projeto declara ‘Catamarã de São Cristóvão’ Bem de Interesse Cultural

Foi aprovado por unanimidade nesta quinta-feira (1º), na Assembleia Legislativa de Sergipe, o Projeto de Lei nº 126/2023, de autoria do deputado Neto Batalha (PP), declarando Bem de Interesse Cultural, o espaço inaugurado em 1993 em que atracavam embarcações, conhecido como “Catamarã de São Cristóvão”, se transformando num ponto turístico.

Situado à margem do Rio Vaza-Barris, no município de São Cristóvão, o atracadouro oferece acesso à cidade para turistas e pescadores, representando importante porta de acesso para o desenvolvimento socioeconômico.

De acordo com o parlamentar, o projeto visa divulgar cada vez mais as atrações do município. “Nossa São Cristóvão é a quarta cidade mais antiga do país; um berço de cultura extremamente importante para o estado e apresentamos esse projeto colocando o catamarã como Bem de Interesse Cultural para que a gente possa fomentar aquele ponte onde vem diversas embarcações de Aracaju, de Itaporanga D’Ajuda para atrair cada vez mais turistas e mostrar as belezas da nossa terra”, ressalta o deputado Neto Batalha.

O texto do projeto enfatiza que o Catamarã de São Cristóvão, como é popularmente conhecido, oferece infinitas belezas naturais às margens do Rio Vaza-Barris, somando-se como mais uma riqueza natural. “Além do turismo, o local é propício ao atracamento de barcos pesqueiros, que movimentam o comércio de frutos do mar na região e alimenta a comercialização dos cobiçados mariscos catados, provenientes das famosas marisqueiras do município”, explica o PL.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza