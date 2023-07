Projeto do Sebrae Sergipe garante exportação de farinha sergipana

Uma parceria do Sebrae Sergipe com a Câmara de Comércio Internacional de Alagoas proporcionou que pequenos empreendedores da cooperativa Cofama de Campo do Brito, no Agreste Sergipano, pudessem exportar farinha de mandioca para o mercado norteamericano. A primeira remessa de 300 kg do produto foi enviada na última terça-feira, 25, para o estado da Califórnia.

“Um projeto-piloto de loja virtual do Sebrae Sergipe subsidiou toda a parte de consultoria e adequação dos produtos para que eles pudessem ser vendidos pela Amazon”, explica o gerente da Unidade de Competitividade do Sebrae/SE, Thiago Oliveira.

A superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola, comemorou a ação e reforçou o apoio da instituição aos pequenos empreendedores. “Este é mais um case histórico para o empreendedorismo sergipano. O Sebrae utiliza toda a sua expertise para potencializar a força do micro e pequeno empreendedor. Se depender do nosso empenho, teremos produtos Made In Sergipe rodando o mundo!”, conclui.