Projeto do Senac foca no reaproveitamento de cabelos para produção de perucas

Alunas do curso de Cabeleireiro da unidade do Senac de Aracaju fizeram uma visita técnica ao Grupo de Apoio a Crianças com Câncer (GACC). Acompanhadas pela instrutora Gilma Angélica Santiago e a coordenadora dos cursos de Beleza, Felipa Edite, elas foram conhecer sobre a instituição, que será beneficiada com o Projeto Integrador “Da cabeça ao coração”, que visa a produção de perucas para serem doadas a pacientes em tratamento oncológico.

A assistente social Ana Elisa Alves, apresentou para o grupo, os setores do GACC e os projetos desenvolvidos pela instituição.

“Apresentamos o que realizamos aqui no GACC, o que fazemos para nos manter, enquanto instituição do terceiro setor. Todas as oportunidades são bem-vindas e uma parceria como essa com o Senac, só temos de abraçar, porque abre caminhos para que possamos atualizar o nosso banco de perucas, que estamos realmente precisando. Assim como podemos viabilizar, mais adiante, cursos de beleza para as crianças, adolescentes e as mães, porque essas questões de estética e beleza ajudam muito a elevar a autoestima. Vamos aguardar um retorno sobre essa parceria que tende a ser sucesso”.

Foi uma visita muito importante, para conhecer um pouco do que eles vivenciam no dia a dia da instituição, sobre os projetos e os cuidados. Quem está de fora nem sempre tem o olhar sobre o quanto há para se fazer para ajudar a instituição e as pessoas que ela assiste. Vai mais além da criança ou adolescente com câncer, é amparo para as famílias também”, ressaltou Felipa Edite.

Conhecer de perto a instituição, na avaliação da instrutora Gilma Angélica Santiago, fez as alunas entenderem o alcance social do projeto “Da cabeça ao coração”.

“A visita trouxe um olhar diferenciado para elas, no sentido de que o cabelo pode ser reaproveitado depois de cortado, e ter uma função social muito importante. Ficou muito claro que as perucas fazem toda a diferença na vida dessas pessoas em tratamento de câncer, principalmente em mulheres, no caso do GACC, das adolescentes, já que, como foi nos informaram, as crianças não sentem tanto quanto elas. Essa visita trouxe essa reflexão, para valorizar e entender melhor o real sentido do projeto”.

Para a aluna Cidânia Lopes Simões de Oliveira, a visita foi extremamente enriquecedora e vai contribuir significativamente para o projeto integrador.

“Tivemos uma noção do lado humanizado que o GACC desenvolve, tão cheio de vertentes que não imaginávamos, que vai do atendimento de saúde, odontológico, psicológico, ao acolhimento aos pacientes e familiares. Foi muito importante para nós, alunas do curso de Cabeleireiro, para fecharmos o nosso projeto”, ressaltou.

