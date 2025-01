PROJETO DO SERGIPETEC DE TRANSIÇÃO ECOLÓGICA PARA APICULTURA E MELIPONICULTURA RECEBERÁ INVESTIMENTO

Um projeto desenvolvido pelo Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) e pela Companhia De Desenvolvimento Do Vale São Francisco (Codevasf) terá financiamento no valor de R$ 15 milhões da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O montante será destinado a estudos na área de transição ecológica para apicultura e meliponicultura, por meio do Projeto FINEP 933/2024 – Rede Nordeste.

O projeto tem como objetivos principais avaliar condições estressoras das abelhas e seus produtos em seis áreas de cultivos agrícolas em contato com eixos de produção apícola e meliponícola, amostrar remanescentes de vegetação nativa para análise das estimativas de produção, produtividade apícola e as respectivas fontes botânicas por meio da tecnologia de drones e ferramentas biotecnológicas.

“O SergipeTec é quem está abraçando toda a ideia, é o responsável pelo projeto, foi quem encaminhou à Finep; a coordenação geral está na mão do Parque Tecnológico, que deve fazer um papel extremamente importante no desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura no estado do Sergipe. Vamos nos empenhar nesse projeto para produzir um mel de qualidade”, destaca o presidente do SergipeTec, José Augusto de Carvalho.

Nesta semana, o SergipeTec apresentou o projeto a pesquisadores e representantes de instituições. Em pauta, apresentação dos informes, equipe, proposta unificada, metas e resultados, prazos e parcelas, atas e esclarecimento de dúvidas.

“O SergipeTec hoje é proponente executor de um projeto na área de transição ecológica no valor de 15 milhões, envolvendo quatro instituições: a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a Universidade Federal Rural do Semiárido, do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e o Instituto Federal de Sergipe (IFS). Estamos reunindo todos os pesquisadores envolvidos para um momento de alinhamento, de metodologia, de recurso e funcionamento do projeto”, detalhou o engenheiro florestal e responsável técnico da Biofábrica do SergipeTec, Ronaldo Pereira.

Segundo o presidente da Federação Agrícola de Sergipe, José Evanilson Tavares dos Santos, a parceria entre universidades, SergipeTec e Finep deve impactar positivamente a apicultura em Sergipe. “Era isso que a gente queria, e vai dar certo. Chega de trabalho amador; temos que profissionalizar para produzir mel de qualidade, servir de exemplo para o Brasil”, ressalta Tavares.

Foto: Arquivo SergipeTec