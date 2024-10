Setor de transporte capacita jovens para o mercado de trabalho

A iniciativa, que oferece cursos para o desenvolvimento de habilidades comportamentais e competências técnicas, segue com inscrições abertas até o próximo dia 25

Com o objetivo de capacitar jovens para o mercado de trabalho, por meio de cursos que desenvolvem habilidades comportamentais e competências técnicas, o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) seguem com inscrições abertas para o Projeto Transporte Qualificação até o dia 25 de outubro. A iniciativa é voltada para jovens de 14 a 20 anos que buscam a primeira experiência profissional ou aprimoramento de competências essenciais para o trabalho.

O projeto conta com turmas presenciais e remotas, totalizando 60 horas de conteúdos para o desenvolvimento de competências voltadas ao mercado de trabalho. A trilha de aprendizagem contempla os seguintes cursos: Carreira Profissional, Noções de Empreendedorismo e Marketing no Transporte. A novidade para esta edição é o curso “Instagram Marketing na Prática”, com a participação do jornalista Vinícius Mecenas.

As aulas acontecerão na unidade operacional do Sest Senat Aracaju. Para participar, é necessário realizar um pré-cadastro no site portaldocliente.sestsenat.org.br ou comparecer diretamente à unidade, apresentando os documentos originais. Os candidatos menores de 18 anos (não emancipados) devem realizar a matrícula presencialmente, acompanhados por um responsável legal. Para os trabalhadores do transporte e seus dependentes, as inscrições são gratuitas.

Sobre o Transporte Qualificação

O Projeto Transporte Qualificação, que conta com a parceria da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados de Alagoas e Sergipe (Fetralse) e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), é realizado duas vezes ao ano, a cada semestre. Cada curso será ministrado ao longo de três sábados consecutivos, permitindo que os alunos assimilem os conteúdos de maneira aprofundada, em um aprendizado gradual e eficaz.

O Transporte Qualificação também apresenta um diferencial que reafirma o compromisso em auxiliar os jovens inscritos a conquistarem seus espaços em diferentes setores econômicos. Ao final do curso de competências comportamentais, os alunos terão a oportunidade de elaborar um currículo, podendo autorizar o envio para empresas que solicitam candidatos ao Sest Senat.

