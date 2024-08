Projeto Dom da Gente: Sucesso de Público na Primeira Edição, a Segunda esta a Caminho

O Café da Gente Sergipana e a produtora Nosso Dom Produções se uniram para dar início ao projeto Dom da Gente, uma iniciativa que visa valorizar e dar visibilidade aos talentos locais, especialmente aos jovens artistas da nossa terra. Com uma proposta inovadora, o projeto estreou com um grande sucesso na primeira edição, que contou com a participação especial da cantora Renata Pessoa.

A primeira edição, realizada na última sexta-feira, encantou o público presente com a apresentação intimista de Renata Pessoa, que trouxe sua voz marcante e seu talento no violão para abrir a noite. Os pocket shows, que começam às 19h, são um prelúdio dos grandes shows das 20h, proporcionando uma experiência completa e envolvente para os amantes da música. O público, que lotou o Café da Gente Sergipana, foi só elogios para a iniciativa que está movimentando a cena cultural sergipana.

Renata Pessoa brilhou no palco, e sua performance cativou a todos, deixando o público com um gostinho de “quero mais”. O sucesso da primeira edição foi evidente tanto pela presença maciça quanto pela repercussão positiva nas redes sociais, consolidando o Projeto Dom da Gente como uma plataforma essencial para a descoberta e promoção de novos talentos.

João Victor Fernandes, diretor da Nosso Dom Produções, destacou a importância do projeto: “Estamos criando um espaço para que os nossos artistas, especialmente os jovens talentos, possam se apresentar, se conectar com o público e mostrar todo o seu potencial. É uma maneira de valorizar a nossa cultura local, de fortalecer a sergipanidade e de garantir que esses talentos tenham a visibilidade que merecem.”

Com o sucesso da estreia, a expectativa para a segunda edição só aumenta. Em breve, o projeto voltará com mais uma noite de música e talento, desta vez apresentando o cantor e compositor Paulinho Só. Ele será o responsável por abrir o show de Tchapas & Os Maias, em mais uma noite que promete ser inesquecível.

O projeto Dom da Gente é uma celebração da música sergipana e dos talentos que nascem aqui. É uma oportunidade única para os artistas locais mostrarem seu trabalho e conquistarem o público. E o melhor: o projeto está aberto para novas participações. Artistas interessados em fazer parte dessa iniciativa podem enviar uma mensagem para o Instagram da Nosso Dom Produções, apresentando seu trabalho.

A segunda edição já está sendo preparada, e a expectativa é de que mais uma vez o público compareça em peso para prestigiar essa bela iniciativa que enaltece a sergipanidade e o talento dos nossos artistas. Fique atento às redes sociais para saber todos os detalhes e não perder nenhuma novidade!

