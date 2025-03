Projeto ‘Elas com Alex Melo’ reúne centenas de mulheres na cidade de Aracaju

O Projeto ‘Elas com Alex Melo’ foi realizado no último domingo, 23 de março, e reuniu centenas de mulheres no Centro de Excelência Nelson Mandela. A ação realizada pelo vereador, com entrada gratuita, fez parte da celebração ao Dia Internacional da Mulher com foco na saúde feminina.

“Foi uma tarde linda, proveitosa e com muita saúde. O evento contou com uma palestra com uma nutricionista e um professor de educação física, trazendo orientações valiosas sobre alimentação, atividade física e bem-estar. Disponibilizamos também serviços como atendimento jurídico, assistência social e saúde”, comemora o idealizador do projeto, vereador Alex Melo.

O projeto foi marcado por muito aprendizado e troca de experiências. “Agradeço a cada participante que abrilhantou nosso evento e também aos parceiros que contribuíram com o sucesso da ação. Foi um momento muito especial”, vibra.

Por Assessoria de Imprensa

Foto Ester Araújo