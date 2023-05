Projeto Jogando Limpo com o Mangue irá atuar na Maré do Apicum

Em sua sétima edição, a iniciativa irá atuar junto à comunidade da Maré do Apicum, no bairro Coroa do Meio

Após um hiato de três anos, por conta do período pandêmico, o RioMar Aracaju retoma as atividades do projeto Jogando Limpo com Mangue, ação promovida pelo departamento de Sustentabilidade do empreendimento, em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 junho.

Em sua 7ª edição, o projeto ganha uma nova diretriz e vai atuar junto à comunidade da Maré do Apicum, localizada no bairro Coroa do Meio. No local, o descarte incorreto de resíduos tem levado a degradação da fauna e flora, causando uma série de danos nos âmbitos ambiental e de saúde pública. Através da parceria entre o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e RioMar Aracaju, nesta quinta-feira, 25 de maio, haverá uma sensibilização junto aos alunos do 9º ano da Escola Juscelino Kubitschek, para conscientizá-los da necessidade de cuidar do meio ambiente em que vivem.

“Observamos que no entorno da comunidade onde está localizada a escola, o ecossistema vem sofrendo a ação do descarte incorreto de resíduo. Em função disso, nesta edição do Jogando Limpo, iremos realizar inicialmente um trabalho de conscientização com os estudantes da Escola JK, para que eles percebam a importância do cuidado com o meio ambiente e possam ser multiplicadores dessa consciência na comunidade”, explica Vivianne Andrade, coordenadora de Sustentabilidade do RioMar Aracaju.

A mobilização na Escola JK, terá como parceiros equipes da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semac), que irá falar sobre a importância do manguezal; do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que irá tratar sobre a biodiversidade e da Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (Care), que irá discutir sobre o descarte correto de resíduos e reciclagem.

Já no dia 2 de junho, será realizada a coleta simbólica do Jogando Limpo com o Mangue, no entorno da Maré do Apicum, das 8h às 11h. O ponto de encontro da ação será no estacionamento da sede da Fundat, na Coroa do Meio. A ação contará com o apoio do Ibama, Semac, Marinha do Brasil, Fundat, Pelotão Ambiental, Emsurb, Guarda Municipal, Care, Associação dos Pescadores, remadores, alunos do IJCPM e da Fundação Pedro Paes Mendonça, colaboradores do RioMar Aracaju e da sociedade em geral.

“Essa ação junto à Maré do Apicum será a primeira que o RioMar Aracaju irá realizar na comunidade. No decorrer do ano, outras iniciativas serão implementadas junto aos moradores, com o objetivo de fomentar a preservação da área e transformar a realidade do local”, pontua Vivianne Andrade.

