Projeto Lacre do Bem realiza primeira entrega de cadeiras de rodas

Em parceria com os shoppings Jardins e RioMar Aracaju, mais de 300 quilos de lacres de latinha foram revertidos em cadeiras de rodas que serão doadas a instituições sociais de Aracaju

Uma iniciativa do Shopping Jardins e do Riomar Aracaju, em parceria com o Projeto Lacre do Bem, está beneficiando pessoas com dificuldade de locomoção, além de promover o desenvolvimento sustentável. A ação acabou de arrecadar 315 quilos de lacres de latinha, que foram convertidos em três cadeiras de rodas. Agora, os equipamentos serão doados ao Lar de Idosos Same, Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE) e ao Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC-SE).

As duas cadeiras que foram resultado das arrecadações no Shopping Jardins estão expostas ao público ao lado da Livraria Escariz até esta quinta-feira, 22 de agosto, e serão entregues à AAACASE e ao GACC-SE no dia seguinte. Já no Riomar, a cadeira arrecadada permanece exposta até o dia 25 de agosto, próximo ao Coworking Sustentável. No dia seguinte, o equipamento será entregue ao Same.

Segundo Ivete Macedo, gestora social do Projeto Lacre do Bem, é uma honra ter o projeto atuando em Aracaju com uma parceria tão importante com os dois principais shoppings da cidade. “Enviamos três cadeiras de rodas que foram compradas com os recursos da venda dos lacres arrecadados nos shoppings. Foi uma alegria muito grande para nós vermos o sucesso dessa ação que vai beneficiar a comunidade. Em nome do projeto, quero agradecer aos doadores de Sergipe e aos shoppings por disponibilizarem espaços para as doações. A parceria é muito importante para nós porque facilita muito na logística do trabalho com os lacres e da entrega das cadeiras de rodas”, declara Ivete, acrescentando que essas são as primeiras entregas realizadas na capital sergipana.

Melhor qualidade de vida

Para o diretor-presidente do lar de idosos Same, Antônio Costa, essa é uma iniciativa muito importante para ajudar as instituições que cuidam de idosos, de um modo geral. “Precisamos muito dessa colaboração e quero aqui agradecer a todos os envolvidos nessa parceria entre o Riomar Aracaju e o Projeto Lacre do Bem, beneficiando nossos idosos”, destaca Antônio Costa.

Mariane Santos Barbosa, representante da AAACASE, também ressalta a importância do projeto. “Iniciativas assim ajudam muito. Boa parte dos assistidos é de idosos e é muito comum precisarem de materiais como cama hospitalar, muletas e principalmente a cadeira de rodas. Na AAACASE sempre temos algum assistido na fila de espera pra receber cadeira e, quando chegam, é motivo de muita alegria para todos que fazem a instituição”, afirma a representante da associação que presta assistência a adultos em tratamento oncológico.

O gerente de relações institucionais do GACC-SE, Fred Gomes, ressalta que uma iniciativa como essa ajuda a humanizar a vida dos 180 jovens atendidos pela instituição. “Durante todo o processo da doença, principalmente em pacientes com tumores ósseos, eles necessitam de acessibilidade e precisam de cadeiras de rodas para se locomover. Então, um projeto como esse, promove uma melhor qualidade de vida a esses pacientes”, relata.

Sustentabilidade e solidariedade

A parceria do Lacre do Bem com os shoppings Jardins e RioMar Aracaju continua ativa e a população pode descartar os lacres de latinhas de alumínio nos quatro coletores instalados nas praças de alimentação dos empreendimentos.

Criado em 2013, o projeto surgiu da iniciativa da pequena Júlia Macedo, que aos nove anos de idade, começou a juntar lacres para comprar e doar uma cadeira de rodas. Após mobilizar amigos, parentes e colegas de escola, a ideia da garotinha de Minas Gerais foi crescendo, até se tornar o Lacre do Bem. Hoje, a ONG conta com parceiros em diversos Estados do país.

