Projeto Mãos de Deus oferta atendimentos gratuitos no municipio de Lagarto

Idealizada pelo delegado Clever Farias, iniciativa reúne profissionais voluntários e beneficia famílias com serviços de saúde e atividades terapêuticas.

Com atuação no município de Lagarto e região Centro-Sul de Sergipe, o Projeto Mãos de Deus desenvolve ações sociais voltadas à promoção da saúde e do bem-estar da população, principalmente para famílias atípicas. O projeto reúne equipe multidisciplinar de voluntários que ofertam, semanalmente, atendimentos gratuitos e oficinas voltadas para o cuidado físico, emocional e social.

A programação é realizada ao longo da semana, com atividades fixas. Às segundas-feiras, são ofertados atendimentos psicológicos para adultos, das 8h30 às 10h30, mediante agendamento prévio, além de sessões de auriculoterapia, das 14h30 às 15h30, por ordem de chegada. Nas quartas-feiras, o atendimento é voltado para o público infantil, com acompanhamento nutricional das 8h30 às 10h30, também mediante agendamento. Já às sextas-feiras, o espaço recebe participantes para a oficina de bordado, das 14h30 às 16h, e para a terapia em grupo, das 16h às 17h.

O projeto tem como objetivo ofertar suporte à população em situação de vulnerabilidade, promovendo o acesso a serviços de saúde e fortalecendo os vínculos comunitários por meio de atividades coletivas. Com o lema “Unidos para Servir”, o Mãos de Deus busca contribuir com ações práticas para a melhoria da qualidade de vida dos mais necessitados. Os agendamentos e informações adicionais serão realizados através do WhatsApp: (79) 99900-3233.

Ascom – Delegado Clever Farias