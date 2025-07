Projeto Mãos de Deus passa a oferecer atendimentos com nutricionista gratuitos

Idealizado pelo delegado Clever Farias, o projeto amplia atuação com serviços de nutricionista e apoio psicológico

O Projeto Mãos de Deus, idealizado pelo delegado Clever Farias, acaba de dar mais um passo importante na missão de acolher e cuidar da população de Lagarto. A partir deste mês, o espaço passa a oferecer atendimentos gratuitos com nutricionista todas as quartas-feiras, das 14h às 17h, mediante agendamento antecipado pelo WhatsApp (79 99900-3233). Outra novidade é a oferta de apoio psicológico, também gratuito, fortalecendo o compromisso do projeto com o bem-estar físico e emocional das pessoas em situação de vulnerabilidade.

Instalado em um espaço acolhedor e acessível às margens da rodovia que liga Lagarto à Simão Dias, o projeto conta com salas climatizadas e estrutura adequada para garantir atendimento digno e humanizado. Além dos novos serviços, o Mãos de Deus já realiza ações sociais voltadas a públicos específicos, como mães atípicas, oferecendo momentos de cuidado, escuta e valorização da autoestima por meio de atividades terapêuticas e rodas de conversa.

Com o fortalecimento da rede de voluntários e a ampliação dos atendimentos, o projeto se consolida como uma iniciativa contínua de promoção da cidadania em Lagarto. A proposta é seguir ampliando o acesso a serviços essenciais de forma gratuita, aproximando a população de cuidados que muitas vezes estão fora do alcance das famílias mais vulneráveis.

Ascom – Delegado Clever Farias