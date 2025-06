Projeto Mãos de Deus realiza atendimentos médicos gratuitos em Lagarto

O projeto social Mãos de Deus, idealizado pelo delegado Clever Farias, realizou na última quinta-feira (20), em Lagarto, uma nova ação voltada à promoção da saúde e do bem-estar da comunidade. A iniciativa ofertou 12 consultas médicas gratuitas com clínica geral, além de uma oficina de bordado e uma roda de conversa conduzida pelo terapeuta Ulysses Reis, que abordou a dependência emocional e seus reflexos no ambiente familiar. A atividade teve como foco pessoas em situação de vulnerabilidade social, reafirmando o compromisso do projeto com o cuidado humanizado.

O momento foi especialmente simbólico para o delegado Clever Farias, ao presenciar o primeiro atendimento médico realizado por sua irmã, a Dra. Maria Letícia, formada pela Universidade Federal de Sergipe, Campus Lagarto. “Foi um momento muito especial para o projeto e para mim, em ver o primeiro atendimento médico realizado de forma gratuita por minha irmã, retribuindo todo acolhimento e ensinamentos recebidos em nossa cidade”, destacou.

Com ações contínuas voltadas à inclusão, acolhimento e atenção à saúde, o Mãos de Deus tem se consolidado em Lagarto como uma importante rede de apoio comunitário. Através da união entre solidariedade e serviço público, o projeto promove cidadania com empatia, ofertando escuta ativa e atendimentos que fazem a diferença na vida de quem mais precisa.

Ascom – Delegado Clever Farias