Projeto “MPB in Xote” agita o domingo, 9 de junho, em Aracaju

Trio formado por Tchapas, Paulinho Só e Djenal Gonçalves apresenta-se no Shopping Jardins, em 9 de junho às 18 horas

O cair da noite deste domingo, 9 de junho, em Aracaju (SE), será ao som de clássicos do Tim Maia, Caetano Veloso, Jorge Benjor e de outros ícones brasileiros. Mas como em junho os ritmos nordestinos dão o tom do projeto Viva Música do Shopping Jardins, os grandes sucessos da MPB serão interpretados no compasso do xote. Essa é a proposta junina dos artistas Tchapas, Paulinho Só e Djenal Gonçalves que, às 18 horas, sobem ao palco da Praça de Alimentação Arcos e prometem colocar todo mundo para dançar.

O projeto ‘MPB in Xote’ também brinda a plateia com hits de Luiz Gonzaga, Flávio José, Dominguinhos, Ismar Barreto, Fala Mansa, dentre outros grandes artistas, promovendo uma animada celebração à riqueza e à diversidade da música brasileira. O acesso será gratuito e, durante o show intimista, o público terá a oportunidade de aproveitar os preços reduzidos de algumas bebidas e petiscos para deixar a noite ainda mais especial.

A programação junina do Viva Música segue até o dia 30 de junho. As apresentações acontecem sempre aos domingos nas praças de alimentação Jardins e Arcos, alternadamente. Confira a programação:

9 de junho, 18h

MPB in Xote – Praça de Alimentação Arcos

16 de junho, 18h

Xote do Jorge – Praça de Alimentação Jardins

23 de junho, 18h

Seu Biná – Praça de Alimentação Arcos

30 de junho, 18h

Baião de 3+uma – Praça de Alimentação Jardins

Shopping do País do Forró

Em parceria com o Governo do Estado de Sergipe, o Shopping Jardins brinda o público com Esquentas do Arraiá do Povo. Nesta sexta-feira, 7 de junho, às 17 horas, o cantor JM Puxado sobe ao Palco Eneva, na Praça de Alimentação Arcos, e apresenta um pocket show gratuito. A partir do dia 11 de junho, haverá Vila de São João (Praça de Eventos Orquídea) com barraquinhas e apresentações de quadrilhas às quintas-feiras a partir das 19 horas.

Lounge com Quermesse da Serra do Machado (em frente ao restaurante Tio Armênio), Parque Fazendinha TacTacs (Praça de Eventos Ipê) e parque inflável BigFun (Estacionamento B) também integram as atrações juninas do shopping do país do forró.

Viva Música

O quê? O projeto que coloca em evidência os talentos da cena artística sergipana homenageia os ritmos nordestinos e brinda o público com o pocket show “MPB in Xote”, do trio Tchapas, Paulinho Só e Djenal Gonçalves.

Quando? Domingo, 9 de junho, a partir das 18h.

Onde? Praça de Alimentação Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Pessoal do Artista

Lotti+Caldas Comunicação