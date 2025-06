Projeto Nossa Energia realiza troca de lâmpadas no bairro Industrial, em Aracaju

O Projeto Nossa Energia está de volta a Aracaju. O caminhão estará na Rua Manoel Preto, no bairro Industrial, até a próxima sexta-feira, 06. No caminhão, os visitantes recebem orientações sobre o uso seguro e consciente da energia elétrica e famílias cadastradas no programa de Tarifa Social podem trocar lâmpadas incandescentes e fluorescente por lâmpadas de LED.

O projeto Nossa Energisa faz parte do programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que tem o objetivo de incentivar o uso racional de energia elétrica. No período de janeiro a maio, 1.200 famílias já foram atendidas e foram trocadas 6.000 lâmpadas em 12 municípios sergipanos e quatro bairros de Aracaju. Em junho, o caminhão também visitará a cidade de Moita Bonita no período de 9 a 13 de junho.

Os clientes podem trocar até seis lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpada de LED, que são mais eficientes e econômicas. Para realizar a troca das lâmpadas, precisa ser um cliente do Programa de Tarifa Social e apresentar o RG.

“A população pode visitar o caminhão ao longo da semana para participar de palestras educativas sobre como reduzir o consumo de energia, além das palestras sobre segurança. Lembrando que os clientes podem trocar até seis lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpada de LED, que são mais eficientes e econômicas”, afirma Pedro.

Redução de consumo

Além da troca de lâmpadas, a população pode participar de palestras educativas sobre como economizar energia. Conheça algumas dicas:

-Ar-condicionado: 24ºC é uma temperatura agradável para qualquer ambiente. Mantenha sempre as janelas e portas fechadas enquanto o equipamento estiver ligado e lembre-se que os filtros devem ser limpos com frequência, já que a sujeira dificulta a passagem do ar e reduz a eficiência do equipamento.

-Ventiladores: esses aparelhos não resfriam o ambiente, então não devem ser deixados funcionando em ambientes vazios, pois desperdiçam energia.

– Geladeiras e freezers: preferencialmente, esses eletrodomésticos devem ficar o mais longe possível do fogão, fornos e outras fontes de calor. A borracha de vedação da porta precisa estar em boas condições para não deixar o ar frio não escapar. Não forre as prateleiras com plásticos ou panos, porque isso atrapalha a circulação interna do ar. Não guarde alimentos e líquidos quentes. Regule o termostato para o funcionamento correto da geladeira e, por fim, evite abri-la toda hora sem necessidade.

-Iluminação: Acenda apenas nos cômodos em que houver necessidade e apague as lâmpadas dos ambientes vazios. Também invista nas lâmpadas de tecnologia LED, que são as mais econômicas.

-Aparelhos em stand-by: em geral, luzes indicativas acesas significam desperdício de energia. Então, desligue os aparelhos direto nos botões ou nas tomadas, e não apenas pelo controle remoto.

-Ferro de passar roupa: Passe apenas as peças essenciais e a maior quantidade que puder.

