Projeto Orquestra na Estrada leva concerto da Orsse a Nossa Senhora da Glória na sexta-feira

O projeto itinerante Orquestra na Estrada, da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), chegará à cidade de Nossa Senhora da Glória, no alto sertão sergipano, na próxima sexta-feira, 22.

A apresentação, aberta ao público, será realizada às 19h, na Paróquia Nossa Senhora da Glória, e contará com a participação do Coro Sinfônico da Orsse. A iniciativa é uma realização do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), com patrocínio do Banese.

Sob a regência do diretor artístico da Orsse, maestro Guilherme Mannis, e do regente do Coro Sinfônico, maestro Daniel Freire, o concerto promete emocionar a plateia com um repertório diversificado, reunindo grandes clássicos da música erudita e popular.

O programa inclui obras consagradas como Les Toreadors, da ópera Carmen de Georges Bizet; o 1º movimento da Sinfonia nº 5 de Beethoven; a célebre Dança Húngara nº 5, de Johannes Brahms; além de trechos do monumental Requiem, de Wolfgang Amadeus Mozart. Para encerrar em clima brasileiro, o público poderá apreciar a vibrante Feira de Mangaio, de Sivuca.

Para o maestro Guilherme Mannis, o projeto reafirma o compromisso da Orsse em democratizar o acesso à música sinfônica. “O projeto tem levado aos cidadãos de várias regiões do estado concertos de enorme qualidade, apresentando repertórios de grandes sucessos ofertados regularmente ao público do Teatro Tobias Barreto. Nosso lema é a popularização do acesso à nossa programação, e o projeto tem obtido muito êxito, com locais de apresentação lotados e grande engajamento cultural em todas as praças”, destacou.

