PROJETO PILOTO GARANTE MAIS SEGURANÇA E COMBATE À EVASÃO ESCOLAR NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE SERGIPE

Implementado desde 2019, projeto será lançado em mais uma instituição de ensino. Desta vez, na Escola Estadual Valnir Chagas com alunos do Ensino Fundamental

Nesta terça-feira (28), a partir das 8h, será lançado o sistema de controle de acesso dos estudantes vinculado à bilhetagem eletrônica na Escola Estadual Valnir Chagas com alunos do Ensino Fundamental. O projeto piloto é fruto de uma parceria entre o sistema de transporte público, através da empresa Aracajucard e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), e o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc). A iniciativa assegura que todos os estudantes tenham acesso gratuito ao transporte público.

O projeto, iniciado em 2019, já foi implementado em três escolas estaduais e visa garantir a segurança dos alunos, além de combater a evasão escolar. Além disso, a instalação de catracas na entrada da escola permite o controle de presença dos alunos e garante a segurança, pois somente alunos portadores do cartão de bilhetagem eletrônica cadastrados terão permissão para entrar. Outra medida de segurança é o bloqueio do acesso caso haja tentativa de uso em outras escolas.

O diretor executivo da Aracajucard, José Carlos Amâncio destaca a importância do projeto. “O simples fato do aluno sair de casa e entrar no transporte público não garante que ele tenha chegado à escola. Assim, a catraca complementa o sistema de segurança e monitoramento, registrando o tempo que o aluno utiliza o transporte e o tempo que permanece na escola”.

O evento, que acontecerá na Valnir Chagas, contará com a participação do Diretor Executivo da Aracajucard, José Carlos Amâncio; da Diretora Estadual de Educação, Maria Gilvânia; da Diretora da Escola Estadual Valnir Chagas, Andréa Abreu; e dos alunos da instituição.

Eu na Escola

O portal do usuário, no site da Aracajucard, disponibiliza o extrato de utilização do Mais Aracaju. Entretanto, compreendendo a importância de registrar a entrada e saída dos alunos da escola, o setor de Tecnologia da Informação desenvolveu o aplicativo “Eu na Escola” como um complemento do projeto.

A inovação tecnológica, utilizada por cerca de 5 mil usuários, permite que pais ou responsáveis acompanhem o trajeto de ida e vinda dos estudantes na palma das mãos. O aplicativo mostra o percurso do aluno, o horário de embarque no transporte público, bem como o horário de chegada e saída da escola, além do retorno para casa de ônibus.

O gerente de Tecnologia da Informação, Paulo Miranda, explica sobre o funcionamento do aplicativo. “Ao desenvolver o app, disponibilizei um perfil com todas as informações do cartão do aluno, além da consulta do saldo e disponibilidade para validar a recarga e utilizar as passagens. Pensando em facilitar a vida do estudante, também incluí direcionamentos para o Cittamobi, Recarpay e Val, a atendente virtual”.

Paulo também destaca que “esse aplicativo promove uma maior proximidade entre pais e filhos, gerando uma conexão e tornando os pais mais participativos na vida escolar dos filhos”.

O aplicativo não é restrito apenas aos estudantes que fazem parte do projeto. Ele está disponível para todos os estudantes de Aracaju, sejam eles do ensino médio ou superior e futuramente será acessível também para IOS

Parceria

A parceria da Seduc com o setor de transporte começou atendendo as escolas de ensino médio, substituindo o contrato de ônibus escolar pela bilhetagem eletrônica para o aluno.

“Observamos tanto a eficiência, por meio do controle em relação ao acesso dos alunos ao transporte coletivo, quanto a economia, que também foi um elemento muito importante porque possibilitou atender um número maior de estudantes”, explica a Diretora Estadual de Educação, Maria Gilvânia.

A Escola Valnir Chagas, localizada na Rua Itabaiana, 313, atende exclusivamente alunos do 6º ao 9º ano. Por meio da parceria, todos os alunos serão contemplados com gratuidade no transporte, além de maior segurança graças à implementação de catracas na entrada da escola.

Maria Gilvânia finaliza salientando que “a catraca desempenha um papel importante em um indicador pedagógico chamado de risco escolar, pois nos permite acompanhar e monitorar a presença do aluno na escola”.

Por Juliana Melo – Sertansp