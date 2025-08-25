Projeto Pôr do Jau encanta público em Aracaju, , na Orla de Atalaia

Jau e Edson Gomes voltarão a se encontrar em Aracaju no Trio da Sergipe, no Pré-Caju 2025
O último sábado (23) foi marcado por música, boas vibrações e um pôr do sol inesquecível na Praia do Havaizinho, na Orla de Atalaia. O Projeto Pôr do Jau reuniu uma multidão em um cenário paradisíaco e se consolidou como um dos grandes eventos do calendário cultural de Aracaju.
No palco, o cantor Jau emocionou com seus sucessos que misturam axé, samba-reggae e MPB, enquanto o ícone do reggae brasileiro Edson Gomes levou o público a cantar em coro clássicos como Malandrinha e A Carta. A noite ainda teve o show de abertura com a força da Banda Reação, com sua energia contagiante e mensagens de engajamento social, além da musicalidade do sergipano Éder Malanconi, que encerrou a festa com muito carisma. E nos intervalos, a diversão foi garantida com o samba do cantor Brunninho.
No Pré-Caju 2025
O encontro entre Jau e Edson Gomes foi um dos pontos altos da celebração — e a boa notícia é que os dois artistas voltarão a se encontrar em Aracaju. Eles estarão juntos novamente no Trio da Sergipe, no domingo, 16 de novembro, último dia do Pré-Caju 2025, prometendo repetir a sintonia e a emoção que marcaram o Pôr do Jau.
Texto e foto Osanilde Oliveira