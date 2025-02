Projeto que estabelece Dia S para valorização do Senac é aprovado na Alese

Foi aprovado, por unanimidade, pelos deputadas e deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) nesta terça-feira (25) o Projeto de Lei n° 492/2024 que institui o “Dia S de valorização e reconhecimento do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), para ser comemorado, anualmente, no dia 16 de maio.

A proposta do deputado estadual Neto Batalha (PP) visa destacar a importância das atividades desenvolvidas pelo Sesc e pelo Senac em prol do desenvolvimento social, cultural e educacional da população sergipana, promovendo o acesso aos serviços e aos programas de qualidade nas áreas de cultura, saúde, educação, esporte, lazer e qualificação profissional.

“A criação da data visa enaltecer a relevância das atividades desenvolvidas pelo Sesc e pelo Senac em favor da comunidade sergipana, reconhecendo o papel fundamental dessas instituições na promoção do desenvolvimento social, cultural e educacional”, justificou o deputado Neto Batalha.

Estrutura

Referência em educação profissional, o Senac tem importante papel na disseminação de práticas de vanguarda para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Em suas unidades, o Senac Sergipe conta com salas de aula, laboratórios de última geração, bibliotecas, empresas pedagógicas, ambientes de convivência e auditórios.

Foto: Jadilson Simões/Agência de Notícias Alese

Por Junior Matos