Quintas da Gente recebe o espetáculo de dança ‘Dark Passage’, no Museu da Gente

O ‘Quintas da Gente’ é uma realização do Instituto Banese para ocupação do Museu da Gente Sergipana com projetos artísticos e culturais

Nesta quinta, 25, às 20h, o Projeto Quintas da Gente, realizado pelo Instituto Banese, receberá o espetáculo ‘Dark Passage’, da Cia. Movemente. O espetáculo terá início às 20h, no átrio do Museu, com acesso gratuito e voltado para o público maior de 14 anos.

‘Dark Passage’ é um espetáculo de dança que busca traduzir e ressignificar sentimentos, explorando a dicotomia entre luz e trevas de forma simbólica e poética. Propõe uma reflexão sobre a importância da escuridão e o equilíbrio entre o mundo material e o não-material, utilizando corpos e identidades de artistas com diferentes práticas corporais. O espetáculo é uma importante iniciativa de resistência e fomento da cultura underground sergipana, unindo a dança contemporânea ao rock metal local. A direção é de Araceli Rodrigues.

Cia. Movemente

Fundada em 2010, em Aracaju-SE, a Cia. Movemente nasceu sob a direção e criação coreográfica de Araceli Rodrigues, trazendo à cena a força da dança contemporânea. Ao longo de sua trajetória, enfrentou desafios marcantes, como a constante renovação do elenco e as limitações de manutenção de um grupo independente. Em 2020, após uma década de pausa, a Cia retomou suas atividades com o espetáculo ‘Dark Passage – Da Sombra à Luz’, contemplado pela Lei Aldir Blanc 2020 – FUNCAP/SE, por meio do edital de novas montagens. A obra, produzida durante a pandemia, teve sua primeira apresentação parcial em formato on-line no ano de 2021, reafirmando o compromisso da companhia com a inovação artística e a valorização da dança contemporânea.

Quintas da Gente

O projeto é uma iniciativa do Instituto Banese e tem como objetivo ocupar o Museu da Gente Sergipana nas noites de quinta-feira, com projetos culturais propostos pelos artistas sergipanos. A iniciativa busca fomentar a produção artística local e entregar ao público uma variada programação com acesso gratuito. Esta edição do Quintas da Gente é viabilizada pelo Edital ‘Ocupe o Museu’, promovido pelo Instituto Banese.

Texto Tarcila Olanda