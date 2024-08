Projeto “Realizando um Sonho” promove autoestima de gestantes por ensaio fotográfico

O momento da gestação é um dos períodos mais importantes e de maior cuidado que mulheres e pessoas que gestam vivem. É nessa fase em que o bem-estar e a autoestima podem ser decisivos para a saúde dos envolvidos.

Com Ivellyn Caroline não foi diferente. Ela e seu esposo sonharam com essa ocasião. Aguardavam a chegada do primeiro filho, após duas perdas gestacionais, e no período final precisou ser internada em decorrência de um pico de pressão alta. Desde então, ficou no Hospital Gabriel Soares, da Hapvida NotreDame Intermédica, durante 10 dias, até o dia do parto.

No entanto, a futura mamãe almejava fazer um ensaio fotográfico de um dos momentos mais mágicos, a gravidez. Foi então que ela entrou em contato com a assistente social do Hospital e teve seu desejo atendido.

“Para nós que estávamos acompanhando todo o processo, foi maravilhoso. A equipe estava engajada tentando proporcionar um momento de alegria e tranquilidade para tornar essa espera ainda mais especial. É missão do nosso trabalho levar um atendimento integral e humanizado para nossos clientes”, declarou Simone Santos Madureira, assistente social da unidade.

A chegada de Bento foi muito esperada e cheia de amor. Seus pais, João Pedro e Ivellyn, prepararam tudo para o nascimento. Apesar dos cuidados necessários por ser uma gestação de risco, a chegada do bebê na família renovou as esperanças e trouxe novas alegrias ao casal.

“O ensaio aconteceu três dias antes da cesárea de emergência, mesmo com o tempo apertado, foi tudo muito espetacular, um momento mágico, nem parecia que era em um hospital. Foi perfeito. Eu só tenho a agradecer. Esse registro vai ficar para sempre na minha memória”, relatou Ivellyn.

O psicólogo George Barbosa destacou a importância de ações que proporcionem bem-estar para tornar esse momento mais tranquilo para a pessoa gestante.

“É muito importante que a maternidade que vai atender a pessoa gestante possa desenvolver um trabalho humanizado, que significa olhar para o outro e perceber suas subjetividades, as suas reais necessidades. Podem ser realizadas ações que vão ajudar a passar por esse momento tão delicado e tão ímpar na vida, com leveza e construindo memórias afetivas significativas”, relatou o profissional.

Para a Hapvida NotreDame Intermédica, ações como essas são fundamentais para a humanização e sensibilização com pacientes que estão passando por um período maior no hospital, além disso, é um momento de integração.

“A Hapvida NotreDame Intermédica compreende que uma assistência integral a nossos pacientes envolve várias frentes. Além do aparato técnico, o acolhimento é um pilar fundamental que norteia as nossas ações. Estar diante da realização de um sonho é gratificante para todos os envolvidos: engaja os profissionais e ressignifica positivamente a experiência de nossos clientes”, afirmou Franciane Gonçalves, diretora-executiva de Acolhimento e Bem-Estar do Cliente da Hapvida NotreDame Intermédica.

