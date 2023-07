Projeto Rede Solidária de Mulheres de Sergipe realiza Webinário sobre a importância da Agroecologia

O Projeto Rede Solidária de Mulheres de Sergipe, realizado pela Associação das Catadoras de Mangaba de Sergipe (Ascamai) em parceria com a Petrobras e o apoio da Universidade Federal de Sergipe (UFS), irá realizar no dia 12 de julho, às 16h, o webinário com o tema “Agroecologia: uma palavra feminina”, no canal do Projeto Rede Solidária no YouTube (https://www.youtube.com/@redesolidariademulheresdes8951 ). A iniciativa tem o objetivo de promover uma reflexão, com as mais de 400 mulheres que fazem parte do projeto, sobre a importância da agroecologia e a agricultura familiar na contribuição para a renda e o empoderamento das mulheres.

O webinário é aberto ao público em geral e contará com a participação de Alyne Fontes, coordenadora de Agroecologia do Projeto e engenheira florestal, Dona Carmosita, produtora rural do município de Divina Pastora, e a doutora em Zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2003) e professora associada da Universidade Federal de Sergipe, Angela Cristina Dias Ferreira. A mediação do evento ficará por conta da coordenadora de Educomunicação do Projeto, Marília Souza. A escolha da data para a realização do webinário é em homenagem ao Dia do Engenheiro Florestal, celebrado em 12 de julho. O trabalho dos profissionais de Engenharia Florestal são dedicados ao planejamento e análise dos ecossistemas florestais, promovendo as suas preservações de modo sustentável.

Para a coordenadora de Agroecologia do Projeto, Alyne Fontes, o webinário versa sobre questões importantes como a história do cuidado com a terra e a sua influência na luta das mulheres ao longo do tempo; como as mulheres podem se apoiar enquanto trabalhadoras da terra e cuidar da natureza com práticas agroecológicas, entre outros pontos fundamentais sobre a lida com a terra. “Debater a Agroecologia é sobre discutir sistemas alimentares justos, democráticos e sustentáveis. A agroecologia é o caminho para o combate à fome, desigualdade e a devastação dos biomas, é importante dar visibilidade ao tema pois o futuro do nosso planeta depende das decisões que tomamos agora”, destacou, Alyne.

REDE SOLIDÁRIA

O Projeto Rede Solidária de Mulheres segue com as ações propostas para cerca de 400 mulheres, oriundas de sete municípios sergipanos. São mulheres dos povoados Pontal, em Indiaroba; Ribuleirinha e Manoel Dias, em Estância; Capuã, na Barra dos Coqueiros; Alagamar, em Pirambu; Porteiras, em Japaratuba; na sede do município, no povoado Aguada, assentamento Palmeira, em Carmópolis, e em Divina Pastora.

