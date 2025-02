Projeto conscientiza estudantes de Pacatuba sobre combate ao descarte de lixo nos oceanos

Nesta sexta-feira (14), o projeto “Somos do Mar” realizou uma ação de conscientização com alguns estudantes da Rede Municipal de Ensino de Pacatuba. O combate ao descarte de lixo nos oceanos foi o tema da atividade.

Os estudantes da Escola Municipal Manoel Bispo dos Santos participaram desse projeto de educação ambiental, que visa popularizar o conhecimento sobre os oceanos e combater o descarte de resíduos no mar.

A ação, que está sendo trabalhada em toda a Rede Municipal, faz parte do Projeto Tamar e apresentou uma peça teatral intitulada “Espetáculo Mar de Soluções” como uma maneira de conscientizar as crianças, já que elas são o futuro do planeta

“O Projeto Tamar vem ao longo dos anos realizando essas ações educativas nas escolas municipais de Pacatuba. Essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação contribui no processo de aprendizagem dos nossos estudantes com ações lúdicas, criativas e educativas com objetivo de conscientizar a criança sobre a importância da preservação do nosso meio ambiente. Foi um dia maravilhoso, muitas brincadeiras, diversão e conhecimento, afinal, existe um mar de soluções para cuidar do meio ambiente”, destacou o secretário municipal de Educação, Alex dos Santos.

Segundo o Projeto Tamar, estima-se que em torno de 6,4 milhões de toneladas de lixo marinho são descartadas nos oceanos e mares a cada ano. Mais de 13.000 pedaços de lixo plástico estão, atualmente, flutuando em cada quilômetro quadrado de oceano. Muitos animais marinhos ingerem estes resíduos confundindo-os com alimentos

