Projeto transforma procissão de Corpus Christi em bem de interesse cultural

Projeto de Lei do deputado Paulo Júnior foi aprovado na Assembleia e objetiva preservar patrimônio religioso e cultural de Sergipe

O evento cultural religioso “Procissão de Corpus Christi do Município de São Cristóvão” passa a ser bem de Interesse Cultural. O projeto de Lei de autoria do deputado estadual Paulo Júnior foi aprovado nesta quinta-feira, 13. Esse é o primeiro PL de Paulo Júnior aprovado dos 21 já protocolados este semestre.

“Trabalhamos propondo projetos de Lei que melhorem a vida do sergipano, como o que trata da emissão de certidões em Braille de forma gratuita para pessoas com deficiência visual, e que preservem e resgatem nossa história. Agradeço aos colegas pela aprovação do Projeto que institui a procissão de Corpus Christi como bem de interesse cultural. Preservar nossas tradições, nossa história alimenta nossa identidade, nossa autoestima”, declarou o parlamentar.

Procissão

O evento religioso que ocorre 60 dias após a Páscoa celebra o sacramento do sangue e corpo de Jesus Cristo. Em São Cristóvão, além da procissão e da missa, a Fundação Municipal de Cultura e Turismo João Bebe Água (Fumctur) trabalha em conjunto com a equipe organizadora do evento, igreja e voluntários, para manter viva a tradição secular da confecção dos tapetes que cobrem nove ruas do Centro Histórico para dar passagem ao Santíssimo, reverenciado pelos fiéis em procissão.

São 1200 metros de tapetes, confeccionados com derivados de madeira inutilizável, como maravalha e pó de serra, além do sal grosso, pó de café, cascos de sururu e massunim, anilinas e pó xadrez.

Projetos de Lei

Natural de São Cristóvão e em seu primeiro mandato como deputado estadual, Paulo Júnior (PV) encerra o primeiro semestre de trabalho parlamentar com 21 Projetos de Lei protocolados. Os temas propostos abordam violência contra a mulher, inclusão, reconhecimento profissional com instituição de piso salarial para assistentes sociais; isenção de taxa para emissão de segunda via de documentos para pessoas em situação de rua e que sofreram danos por catástrofe da natureza; implantação de cadeirinha para crianças em veículo de transporte intermunicipal entre outros.

“Faço um balanço positivo do primeiro semestre. Trabalhamos ativamente na propositura de projetos que melhoram a qualidade de vida das pessoas, foram 21 projetos apresentados, além de indicações cobrando manutenção e recuperação de rodovias, da oferta de serviço de abastecimento de água no interior e debates sobre os projetos apresentados pelo governo do Estado”.

Fonte e foto assessoria