Projeto Viva Música recebe o cantor Thiago Ruas em Aracaju

Artista sergipano apresenta-se neste domingo, 18 de agosto, no Shopping Jardins em Aracaju (SE)

Dando continuidade à programação que destaca os talentos da música sergipana, o Shopping Jardins recebe o cantor Thiago Ruas, neste domingo, 18 de agosto. O show intimista integra o calendário do projeto Viva Música e acontece na Praça de Alimentação Arcos às 18 horas. O acesso é gratuito.

O cantor e compositor Thiago Ruas é um artista multifacetado que flui, com maestria, entre uma variedade de gêneros musicais. Sua versatilidade e amor pela música, tornam suas performances uma experiência memorável e envolvente para o público.

Os shows do Viva Música acontecem até o final do mês, com apresentações aos domingos, às 18 horas, nas praças de alimentação do shopping. A programação de agosto encerrará no dia 25, com a apresentação da cantora Karla Isabela na Praça de Alimentação Jardins.

Durante os shows, as famílias também têm a oportunidade de aproveitar os preços reduzidos em algumas bebidas e petiscos para deixar a noite ainda melhor.

Viva Música

O quê? O projeto que evidencia talentos da cena artística sergipana brinda o público com a apresentação de Thiago Ruas.

Quando? Domingo, 18 de agosto, a partir das 18h.

Onde? Praça de Alimentação Arcos do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Foto: Arquivo Pessoal

Lotti+Caldas Comunicação