Projetos apoiados pela Energisa mudam a vida de jovens por meio da música

Alunos participam de aulas de música em Aracaju e Itabaiana

Apoiar o desenvolvimento local é um dos compromissos da Energisa Sergipe por meio do valor Sustentabilidade. A distribuidora apoia diversos projetos na sua área de concessão, entre eles a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, em Itabaiana, e a Orquestra Jovem de Sergipe, em Aracaju, que proporcionam aulas de músicas para crianças e adolescentes.

A Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, a mais antiga do Brasil, atende cerca de 350 jovens e recebe o apoio da Energisa, por meio da Lei Rouanet, desde 2020. A instituição oferece aula de iniciação musical, prática de conjunto em orquestras, bandas, violão, oficina de luteria.

O aluno Erik Andrade Pimental faz parte do projeto há 9 anos. Hoje ele participa das aulas de clarinete, da Banda Sinfônica e da Orquestra Sinfônica. Erik frequenta a instituição duas vezes por semana e conta como o projeto tem mudado a sua vida.

“Entrei na instituição numa época que fizeram visita nas escolas e me interessei em tocar flauta doce quando tinha 9 anos. O meu pai já tinha sido músico da Filarmônica no passado, e quando tive esse interesse em música, ele fez minha matrícula. A filarmônica é importante para mim porque, nesse tempo que estou aqui, evoluí como pessoa e aprendi muitas coisas. O projeto me trouxe muitos benefícios onde desenvolvi grandes amizades e uma maior disciplina e organização”, afirma.

A Energisa também apoia desde 2014, por meio da Lei Rouanet, a Orquestra Jovem de Sergipe atende 280 crianças e adolescentes, de 7 a 18 anos. A instituição promove a iniciação e o aprimoramento musical por meio do estudo de instrumentos de cordas, sopros, percussão, canto coral e musicalização.

O professor de viola, Jeffter Melo Serafim, está há 9 anos no projeto e ressalta o projeto proporciona aos alunos uma oportunidade de crescimento profissional. “Acredito que eles conseguem adquirir muito conhecimento, descobrem o mundo da música erudita e têm acesso aos instrumentos que, talvez por sua realidade, eles não teriam. Vejo uma evolução com o passar do tempo não só na música, mas na vida deles, seja em casa ou na escola. O projeto além de apresentar uma realidade diferente, fornece aos meninos e meninas uma nova opção de futuro e até uma vida profissional na música”, afirma.

Para o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Currais, os dois projetos têm um papel social muito importante para os alunos. “A Energisa apoia esses projetos por acreditar no seu papel transformador. Muitos alunos já passaram e trilharam o caminho da música por causa desses projetos. Temos professores que já foram alunos. É extremamente gratificante ver o crescimento pessoal e as habilidades musicais desses alunos. Isso reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico das regiões que atuamos”, ressalta.

Concerto Dia das Mães

Na próxima sexta-feira, 09, os grupos infanto-juvenis da Filarmônica Nossa Senhora da Conceição realizarão um concerto em homenagem ao Dia das Mães. A apresentação acontecerá no Instituto de Música Maestro João de Matos, localizado na Rua Monsenhor Eraldo Barbosa, anexo ao CEMB, às 19h. O repertório contará com músicas de grandes compositores como Djavan, John Williams, Toquinho, Dvorák, Luiz Gonzaga, entre outros.

Texto e foto Adriana Freitas