Projetos científicos sergipanos representam o Brasil no Sudamericano

Estudantes da rede estadual de ensino do sertão de Sergipe representaram o Brasil no Sudamericano de Ciencias y Tecnologías, realizado em Assunção, no Paraguai. Seis projetos, desenvolvidos com a orientação de professores da rede, marcaram a participação, evidenciando o compromisso com a promoção da ciência e da inovação desde a educação básica. O evento, promovido pelo Centro Educativo La Esperanza (CELE), reuniu delegações de diferentes países da América do Sul e aconteceu entre os dias 31 de agosto e 5 de setembro, estimulando a iniciação à pesquisa e valorizando a criatividade dos jovens.

Entre os projetos apresentados, está o Cuidado Atento Para Transformar o Autismo (CAPTA), desenvolvido por estudantes do Centro de Excelência 28 de Janeiro, em Monte Alegre de Sergipe, com orientação da professora Lark Soany. A iniciativa propõe uma triagem precoce do autismo infantil por meio de cartilha, questionário e diário que auxiliam na identificação de sinais e no fortalecimento do vínculo familiar. Mais do que antecipar o diagnóstico, o CAPTA busca acolher e orientar famílias, oferecendo uma visão ampla e humanizada sobre o autismo.

Além desse, Lark Soany coordena, ainda, outros quatro projetos que compuseram o evento. Juntamente ao Centro de Excelência Dom Juvêncio de Britto e ao Colégio Estadual José Inácio de Farias, a professora orienta o Palmlac, que combate a subnutrição no semiárido com bebidas lácteas funcionais; o CaruCaru, que explora o mandacaru na produção de alimentos e produtos fitoterápicos; o Estudo da Curcumina, voltado para cosméticos e terapias a partir do açafrão-da-terra; e o Scentimental – Essência dos Sentimentos, que utiliza fragrâncias para estimular emoções positivas e promover cuidado psicológico.

O projeto Biodetox, desenvolvido no Centro de Excelência 28 de Janeiro por estudantes e pelo professor Edson de Jesus Oliveira, investiga compostos naturais de plantas regionais voltados ao controle de pragas, destacando o papel da ciência escolar na utilização sustentável da biodiversidade. A participação do projeto na mostra reforça sua importância, evidenciando como as plantas locais podem ser transformadas em soluções naturais para o combate de pragas e insetos sinantrópicos.

“Estamos vivendo dias inesquecíveis no Sudamericano de Ciencias y Tecnologías, em Assunção. A experiência tem sido enriquecedora, tanto pelo intercâmbio cultural quanto pelo contato com projetos inovadores vindos de diversos países da América do Sul”, diz a professora Lark Soany, a respeito dos últimos dias repletos de aprendizados.

“É muito importante estarmos aqui e trazer o conhecimento para as pessoas e, também, a valorização da cultura e do bioma da caatinga”, diz Laura Marques, aluna do Centro de Excelência Dom Juvêncio de Britto e componente do projeto CaruCaru.

