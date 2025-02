Projetos de Lei são pautas de reunião entre vereador Sargento Byron e prefeita Emília Corrêa

Em seu segundo mandato, o vereador Sargento Byron – Estrelas do Mar (MDB) segue reforçando a importância do diálogo entre os Poderes Legislativo e Executivo Municipais. Neste tocante, o parlamentar esteve em reunião com a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, colocando em pauta projetos já aprovados na Câmara Municipal , bem como novas demandas para a população aracajuana.

“No dia de hoje, tenho a oportunidade de retomar junto à prefeita Emília que, enquanto ex-vereadora, tem conhecimento sobre os projetos aqui apresentados, de forma que poderemos oportunizar novas conversas para que , de fato, essas leis sejam exercidas para a nossa gente. Dentre os projetos aqui conversados, pude trazer a urgência e a necessidade da regulamentação do Fundo da Pessoa com Deficiência, além dos projetos de regulamentação das Políticas Penais, assim como do Projeto de Lei, já aprovado na Câmara de Vereadores, que dispõe sobre o programa de avaliação oftalmológica para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio da rede municipal. São projetos que tocam diversas camadas da nossa sociedade e que contam com o olhar da atual administração, pois tudo o que nos somamos a fazer e a fiscalizar é para o bem da população e para o bem de Aracaju “, declarou Byron.

Para a prefeita, todos os projetos pautados na visita do parlamentar são de grande relevância: “é com muita alegria que recebo o vereador Sargento Byron em meu gabinete, para que, juntos, possamos avaliar todas as vertentes necessárias para que esses projetos, de autoria do vereador, atendam à nossa população. São recursos nobres e que podem trazer grandes realizações”, enalteceu Emília Corrêa.

O vereador aproveitou para destacar o impacto que os fundos municipais podem promover para uma sociedade, bem como reforçou a relação existente entre o desenvolvimento escolar de crianças e adolescentes a partir dos cuidados oftalmológicos, pois contribuem de maneira significativa para a prevenção de diversas patologias , por exemplo.

Texto e foto Jacqueline Reis