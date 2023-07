Promoção especial de férias para compras no RioMar Aracaju Online

Pedido de qualquer produto no site ou no superapp, acima de 80 reais, vale um ingresso para a pista de patinação no gelo

As ações promocionais no SuperApp RioMar Aracaju não param! Tudo isso para deixar as férias escolares ainda mais animadas e entreter cada vez mais os pequenos. E para a alegria dos baixinhos, o aplicativo está com uma promoção imperdível, até o dia 16 de julho. Nas compras acima de R$80, o pedido chega acompanhado por um ingresso da pista de patinação no gelo Iceland.

Qualquer compra no SuperApp ou no site RioMar Aracaju Online, durante o período citado, vale para garantir o seu ingresso para pista de patinação. Mas não precisa ser criança para entrar na diversão, pois a atração atende a diversos públicos com idades variadas. Até as crianças menores (de 2 a 4 anos), podem brincar acompanhadas por um monitor, no Iceland Car. É uma aventura congelante para toda a família.

O que comprar para ganhar o ingresso da pista de patinação no gelo? A plataforma disponibiliza uma curadoria especial para o lanche da criançada: caixinha Surpresa de doces da Casa Alemã; açaí Showzaço do seu jeito, Açaí Fruit Show; pizza média 2 sabores, da Breve Massas e Pizzas; fatia de torta sabor Ninho, Casa Alemã; combo com 6 Churros da Delícia Churros; footlong de carne seca com cream cheese do Subway, entre outras delícias para.

O RioMar Aracaju Online reúne mais de 20 mil itens nas 130 lojas disponíveis na plataforma nos segmentos de moda, calçados, acessórios, perfumaria, informática, livros, tecnologia e gastronomia. Para compras acima de R$ 100 ou o primeiro pedido o frete é grátis.

O consumidor pode incluir itens de diferentes lojas em um único pedido e optar por várias modalidades de entrega gratuitas como drive-thru, pick-up center, locker, retirada na loja ou na bandeja (apenas para alimentação), além do delivery que atende a todos os bairros de Aracaju e algumas regiões de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros.

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação