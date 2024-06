PROMOTORIAS DE CAPELA, CARMÓPOLIS E JAPARATUBA RECEBEM VISITAS DO ‘SEGER ITINERANTE’ E ‘PROMOTORIAS MAIS SEGURAS’

Os municípios de Capela, Carmópolis e Japaratuba receberam as visitas dos projetos ‘Secger Itinerante’ e ‘Promotorias Mais Seguras’, desenvolvidos pelo Ministério Público de Sergipe, através da Secretaria-Geral e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A iniciativa percorre as Promotorias de Justiça do interior sergipano para verificar se existem necessidades estruturais e de segurança nas unidades, com o objetivo de aprimorar a atuação do MP de Sergipe diante das demandas apresentadas pela sociedade.

Durante as visitas, os Promotores de Justiça Rivaldo Frias (Capela) e Rômulo Lins (Japaratuba), por exemplo, apontaram as necessidades das suas respectivas Promotorias de Justiça ao Secretário-Geral, Nilzir Soares Vieira Junior, e ao Diretor do GSI, Flaviano Almeida, no âmbito administrativo e de segurança, e reiteraram a importância dos projetos.

“Eu considero esse trabalho muito importante, porque dá uma visão para a administração superior dos problemas e da realidade enfrentada pelos membros do Ministério Público em suas respectivas comarcas, tanto na parte administrativa quanto na parte de segurança. Aqui mesmo, em Capela, foram passados todos os problemas que nós enfrentamos para que sejam feitas as melhorias”, destacou Rivaldo Frias.

Além disso, os membros e servidores das Promotorias de Justiça dos três municípios também receberam orientações sobre como reforçar a segurança institucional. “Eu agradeço ao Secretário-geral e ao Diretor do Gabinete de Segurança Institucional pela visita à Promotoria de Japaratuba. Isso aumenta a nossa capacidade de trabalho, na medida em que quando temos atendidos nossos pleitos de estrutura mínima e recebemos orientações no sentido de encaminhar as situações administrativas, ficamos com a mente tranquila para colocar o nosso melhor na atividade-fim”, enfatizou Rômulo Lins.

Da mesma forma, no município de Carmópolis, a Promotora de Justiça Sílvia Nunes Leal apontou necessidades estruturais, demandas que já foram encaminhadas para avaliação e solução.

O próximo ciclo de visitas do projeto será nas Promotorias de Justiça dos municípios de Aquidabã, Cedro de São João e Propriá.

Fonte e foto MPE