Propriá cai no IDEB e ocupa a penúltima posição no Baixo São Francisco

O município de Propriá obteve o segundo pior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) entre os municípios da região do Baixo São Francisco, em 2023, com 4,1 (do 1º ao 5º ano). O resultado o coloca muito abaixo da média estadual, que é de 5,4 e da nacional, 6.

O indicador, criado pelo Governo Federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas do país, foi divulgado no dia 14 de agosto deste ano e revelou uma queda na qualidade do ensino público no município, comparando com as notas das cidades vizinhas, com a nota alcançada nos anos anteriores e com a média estadual. Em 2021, a nota de Propriá era 4,3, o que já era preocupante. Os novos dados apontam que a educação segue piorando no município.

Segundo o levantamento, São Francisco recebeu 5,3 pontos; Cedro de São João recebeu 5,2; Ilha das Flores recebeu 5,1; Telha recebeu 5,1; Amparo do São Francisco recebeu 5,0; Canhoba recebeu 4,9; Malhada dos Bois recebeu 4,7; Santana do São Francisco recebeu 4,7; Japoatã recebeu 4,6; Muribeca recebeu 4,6; Pacatuba recebeu 4,4; Neópolis recebeu 4,3 e Propriá está na penúltima posição com 4,1 pontos e Brejo Grande em último com 3,5 pontos.

O Ideb é calculado a partir dos dados do Censo Escolar e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). A pontuação varia de 0 a 10, e quanto melhor o desempenho dos alunos e mais alto o número de aprovados, maior é o Ideb.

