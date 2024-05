Prorrogado prazo de inscrição para concursos quadrilhas juninas até domingo

Inscrições para ‘Rei e Rainha do País do Forró’, ‘Arranca Unha’ e ‘Gonzagão’ podem ser realizadas até domingo

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), anunciou nesta sexta-feira, 17, a prorrogação do prazo de inscrições para os tradicionais concursos juninos ‘Rei e Rainha do País do Forró’, ‘Arranca Unha’ e ‘Gonzagão’. O período de inscrições foi estendido até o próximo domingo, 19, podendo ser realizado de forma virtual, através da plataforma Mapa Cultural de Sergipe, aba “oportunidades”. Os editais e erratas estão disponíveis no site da Funcap.

As datas de realização dos eventos permanecem inalteradas. O concurso ‘Rei e Rainha do País do Forró’, em sua segunda edição, está marcado para a próxima sexta-feira, 24, às 19h, no tradicional Complexo Cultural Gonzagão. Na disputa, casais de quadrilheiros concorrem ao título de soberanos do forró sergipano e ao prêmio de R$ 5 mil para cada vencedor. A coroação acontecerá na Salva Junina, em 31 de maio, dando início às festividades juninas com atrações artísticas, culturais e a apresentação da ‘Ópera do Milho’ para toda a família.

A emoção das quadrilhas juninas tem início em 5 de junho, com o concurso ‘Arranca Unha’, no Centro de Criatividade, às 19h. Enquanto o tradicional ‘Gonzagão’ inicia a disputa no dia 12, também às 19h. Além do cobiçado troféu, o grupo campeão do ‘Gonzagão’ leva para casa R$ 10 mil. Cada grupo participante também receberá uma ajuda de custo de R$ 1 mil, como forma de incentivo e reconhecimento pelo trabalho realizado.

Para os quadrilheiros que ainda não se inscreveram, ainda há tempo de participar desses que são um dos mais prestigiados eventos culturais do calendário junino do estado.

Foto: Marcos Rodrigues