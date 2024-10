Protagonismo da rede estadual de educação de Sergipe será novamente destaque nacional

A força da educação pública sergipana com toda transformação que faz na vida dos estudantes e jovens será novamente destaque na imprensa nacional como um exemplo a ser seguido por todo o Brasil. Dessa vez, a trajetória de protagonismo estudantil do aluno egresso do Centro de Excelência Atheneu Sergipense Rafael Gama e do professor Yuri Norberto, por meio do projeto Atheneu ONU, será apresentada no programa Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo, 13.

Rafael Gama vê essa oportunidade como uma forma de empoderamento para os outros estudantes de poder mostrar que, da mesma forma que ele conseguiu, todos os alunos também conseguem realizar os sonhos. “Essa participação é uma forma de empoderar os outros estudantes, para que a gente possa, de fato, compartilhar e multiplicar muito mais. Fiquei muito feliz com o convite e me sinto representando todos os meus colegas. É a oportunidade de mostrar para eles o entendimento de que eles também são a força da escola pública e que têm a possibilidade de ir para Harvard, para Yale, para qualquer lugar que quiserem alcançar”, pontuou o jovem.

O projeto Atheneu ONU é a maior simulação estudantil da Organização das Nações Unidas (ONU) na América Latina, contribuindo com o protagonismo juvenil dos alunos e preparando-os para vida profissional com mais liderança, poder de fala e fortalecendo o combate à desinformação a partir de assuntos globais. Foi a partir desse projeto que o professor Yuri e Rafael Gama conheceram a terceira melhor faculdade e universidade do mundo, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Rafael foi selecionado em julho de 2023 para participar do Harvard Model United Nations (HMUN), o maior evento do mundo de simulação das reuniões da Organização das Nações Unidas (ONU), desenvolvido pela Harvard, e a Yale Model United Nations, na Universidade de Yale, também nos EUA.

O professor descreveu a honra de poder realizar essa conquista para a educação sergipana de chegar até os Estados Unidos e em ver tantos jovens, de toda rede estadual, transformados pelo projeto. “Nem nos nossos maiores sonhos a gente imaginou que isso pudesse acontecer e tudo isso foi possível por conta do apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe (Seduc). É um orgulho muito grande mostrar para todo o Brasil e para o mundo a força da escola pública de Sergipe e o quanto a educação muda a vida das pessoas. Eu acho que todos os sergipanos quando ligarem a TV no dia 13 e virem um professor e um aluno sergipanos vão comemorar junto conosco”, completou Yuri Norberto.

Toda a Rede Estadual de Educação de Sergipe celebra mais esse destaque. “Ficamos muito felizes ao ver que a nossa educação sergipana é transformadora e exemplo para todo o Brasil. Professor Yuri, assim como todos os professores da rede estadual, desenvolvem um trabalho grandioso na preparação dos nossos estudantes para a vida, para o futuro e para a cidadania. Rafael é um exemplo de todos esses resultados exitosos desenvolvidos em sala de aula e de como a educação é instrumento de formação social e vem galgando voos importantes, ajudando mais jovens. A rede estadual fica muito feliz e orgulhosa em ver que o Brasil, mais uma vez, tem a oportunidade de constatar que a nossa educação vem avançando e realizando sonhos”, disse o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

A matéria com o exemplo de Sergipe no Domingão com Huck é uma idealização do Instituto Natura, por meio do programa ‘Natura Crer para Ver’, cujo objetivo é mostrar exemplos exitosos de uma educação transformadora no Brasil para o futuro. O instituto foi criado em 2010 com o propósito de concentrar e ampliar investimentos em educação no Brasil e, em 2020, expandiu a atuação para outros cinco países da América Latina: Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru, mobilizando uma rede para transformar a realidade das pessoas por meio da educação. As vendas de Natura Crer Para Ver beneficiam desde alunos, comunidades escolares, professores, gestores públicos, consultoras e consultores de beleza.

Foto: Seduc