Protagonismo e consciência ambiental marcam 1º plantio de mudas de mangue

Na tarde desta terça-feira, 29, o Residencial Carlos Pinna de Assis foi palco de um momento histórico para a cidade de Aracaju: o primeiro plantio de mudas de mangue da região, protagonizado pelos próprios moradores.

Após semanas de mobilização comunitária pela Prefeitura de Aracaju, por meio do Projeto de Trabalho Social, a ação celebrou o Dia do Mangue e destacou a força da educação ambiental na transformação das comunidades.

As crianças do Residencial Carlos Pinna de Assis se somaram aos Guardiões do Clima para o plantio de mudas de mangue vermelho em uma área de proteção do ecossistema local. Os guardiões compõem um projeto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema) que forma líderes ambientais nas escolas municipais.

A ação marca o início de um movimento de pertencimento e cuidado com o meio ambiente em Aracaju. A prefeita Emília Corrêa esteve presente e destacou o envolvimento dos moradores como exemplo de cidadania ambiental.

“É emocionante ver essa comunidade assumindo o protagonismo em uma ação tão importante. Preservar o mangue é preservar a vida. E esse gesto coletivo mostra que a mudança começa de forma local, mas com grande impacto”, disse ela.

“O manguezal faz parte da alma de Aracaju. É um patrimônio natural que precisa ser respeitado e cuidado por todos. Ver a população envolvida dessa forma nos enche de esperança e responsabilidade”, explicou o vice-prefeito Ricardo Marques, que participou da atividade e reforçou o papel social da ação.

O coordenador de Educação Ambiental da Sema, Albert Souza, um dos articuladores do projeto, destacou o trabalho de engajamento realizado na comunidade.

“Trabalhamos com oficinas, conversas e vivências que despertaram a consciência ecológica”, afirmou.

A secretária municipal do Meio Ambiente, Emília Golzio, reforçou o compromisso da gestão com a continuidade do projeto. “Essa é apenas a primeira etapa. Vamos monitorar, cuidar e ampliar essa iniciativa junto com os moradores. O que está nascendo aqui é um legado ambiental e social para Aracaju”, garantiu.

O plantio não apenas reforça o cuidado com o meio ambiente, mas também fortalece os laços entre os moradores e o território onde vivem. “Agora essa área de mangue tem nossa marca. Vamos cuidar dela com responsabilidade e amor”, disse Gicelma Tavares, moradora do residencial Carlos Pinna de Assis.

Foto: Patricia Dantas