Proteção animal: Breno Garibalde pede Hospital Veterinário Público

Uma importante emenda de autoria do vereador Breno Garibalde, em benefício da causa animal, foi aprovada durante votação das emendas parlamentares para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA), na Câmara de Aracaju na quinta-feira, 4.

A emenda visa promover estudo técnico e de viabilidade para a construção de um hospital público veterinário.

Na visão do parlamentar, e defensor da causa, a implantação de um hospital veterinário é de extrema importância, visto que Aracaju não tem políticas públicas efetivas na defesa dos animais.

“Os aracajuanos que vivem em situação de vulnerabilidade não têm uma unidade de saúde pública, para levar seus animais quando precisam de atendimento. Quando o animal precisa ser atendido, é necessário pagar por isso e muitas pessoas não tem condições. Então, vejo a necessidade do envio dessa diretriz para o poder público municipal, em benefício do povo aracajuano”, declarou o vereador. Uma importante emenda de autoria do vereador Breno Garibalde, em benefício da causa animal, foi aprovada durante votação das emendas parlamentares para a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA), na Câmara de Aracaju na quinta-feira, 4.

A emenda visa promover estudo técnico e de viabilidade para a construção de um hospital público veterinário.

Na visão do parlamentar, e defensor da causa, a implantação de um hospital veterinário é de extrema importância, visto que Aracaju não tem políticas públicas efetivas na defesa dos animais.

“Os aracajuanos que vivem em situação de vulnerabilidade não têm uma unidade de saúde pública, para levar seus animais quando precisam de atendimento. Quando o animal precisa ser atendido, é necessário pagar por isso e muitas pessoas não tem condições. Então, vejo a necessidade do envio dessa diretriz para o poder público municipal, em benefício do povo aracajuano”, declarou o vereador.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Rosas