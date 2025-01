Prova de Vida 2025 começa este mês em formato digital e presencial

Com o encerramento da campanha do Censo Cadastral em 2024, o Governo do Estado, por meio do SergipePrevidência, retoma o formato tradicional da Prova de Vida. Os beneficiários devem realizar o procedimento no mês de seus aniversários, assegurando a continuidade do recebimento de seus benefícios.

A medida, que tem como objetivo prevenir pagamentos indevidos e atualizar os dados cadastrais dos beneficiários, pode ser realizada de forma digital, pelo aplicativo Meu RPPS, ou presencialmente nas agências do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Para realizar a Prova de Vida, o aposentado ou pensionista deve apresentar ou enviar pelo aplicativo os documentos solicitados. A opção digital, disponível no aplicativo Meu RPPS, além de oferecer praticidade e segurança, permite que o procedimento seja realizado de qualquer lugar. E para aqueles que preferirem o atendimento presencial, basta se dirigir a uma das agências do Banese durante o horário de funcionamento.

O SergipePrevidência orienta os aposentados e pensionistas a se organizarem para realizar o procedimento dentro do prazo estipulado. O não cumprimento pode resultar na suspensão temporária do pagamento do benefício, até que a situação seja regularizada.

O Diretor-Presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima Andrade, reforçou a importância do procedimento. “A Prova de Vida é essencial para garantir a regularidade dos pagamentos e fortalecer a integridade do sistema previdenciário. Com a opção digital e o atendimento presencial, seguimos comprometidos em oferecer um serviço acessível e eficiente aos nossos beneficiários”.

Mais informações sobre a Prova de Vida ou outros serviços do SergipePrevidência podem ser obtidas pelo Portal do Segurado , pelo aplicativo Meu RPPS, pelo e-mail atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br, pela Central Telefônica e pelo WhatsApp (79) 3198-0800.

Foto: SergipePrevidência