Prova de Vida: chegou a vez dos segurados nascidos em outubro

O Instituto de Previdência de Aracaju (AjuPrev) convoca os 522 servidores aposentados e pensionistas que aniversariam em outubro para realizarem a Prova de Vida. O procedimento, anual e obrigatório, garante a segurança das informações pessoais, assegura a continuidade do pagamento dos benefícios previdenciários e contribui para a prevenção de fraudes.

Para facilitar o acesso, a Aracaju Previdência disponibiliza duas formas de atendimento: digital – por meio de reconhecimento facial no aplicativo Meu RPPS. Para utilizar, basta baixar o app, criar login e senha e seguir as orientações. Presencial – na sede do instituto, localizada na Avenida Desembargador Maynard, nº 1145, Bairro Pereira Lobo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

No atendimento presencial, o segurado deve apresentar um documento oficial de identificação original com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou Título de Eleitor) e um comprovante de residência atualizado, conforme previsto em lei.

Atendimento

De acordo com a diretoria de Relacionamento, o Aracaju Previdência realiza, em média, 250 atendimentos presenciais por mês, entre solicitações de declarações de rendimentos, revisões de aposentadorias e pensões, além da Prova de Vida.

“A maior demanda é justamente de servidores inativos que realizam a Prova de Vida no mês de aniversário. Caso o procedimento não seja realizado, o pagamento do benefício pode ser temporariamente suspenso”, destacou o gestor da área, Sérgio Murilo.

Os segurados que não realizaram a Prova de Vida em meses anteriores e tiveram o benefício bloqueado devem comparecer à AjuPrev para regularizar a situação. Para mais informações ou orientações, a instituição disponibiliza os telefones: (79) 3711-1650 e 99119-8696.

Texto e foto Rosângela Cruz